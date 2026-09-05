Beatriz Ardila Lülle de Beltrán falleció en Bogotá a los 93 años, detalló el diario santandereano Vanguardia.

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Nacida en Bucaramanga, era hija de Carlos Julio Ardila Durán y Emma Lülle, y hermana de Isabel y del reconocido empresario Carlos Ardila Lülle, uno de los industriales más importantes de Colombia.

Estuvo casada con el empresario Carlos Beltrán Harker, con quien formó una familia de cinco hijos. A lo largo de su vida se destacó por su participación en actividades sociales y por su compromiso con diferentes causas y campañas de carácter benéfico, añadió ese medio.

Durante los años de mayor éxito empresarial de su hermano, Beatriz Ardila Lülle lo representó en numerosas actividades y encuentros, donde se ganó el reconocimiento por su entusiasmo y cercanía con las personas.

Ese periódico la describe como una mujer de personalidad alegre, sencilla y carismática, que acostumbraba llamar a las personas por su nombre y expresar sus opiniones con amabilidad.

Su simpatía la convirtió en una figura habitual y apreciada en las reuniones de la sociedad bumanguesa, donde solía convertirse en el centro de atención sin caer en la arrogancia.

Su fallecimiento deja un vacío entre familiares, amigos y miembros de la sociedad santandereana, que recuerdan su calidez, generosidad y compromiso con las causas sociales.

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