Por: Blu Radio

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Siguen conociéndose detalles de la Operación Centinela de la Patria, la cual dio de baja a alias ‘Bendito Menor’, a su prometida conocida como ‘La Bebecita’ y a dos de sus escoltas que los custodiaban en una casa en la ciudad de Riohacha.

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Un video grabado por las autoridades reveló imágenes de la lujosa casa donde se encontraba alias ‘Bendito Menor’ al momento del operativo.

(Vea también: ‘La Bebecita’ tenía tatuaje de muerte con nombre del ‘Bendito menor’: así era su TikTok)

La vivienda, de acuerdo con información entregada por las autoridades, era propiedad de la mamá de Naín Andrés Pérez Toncel (‘Bendito Menor’) y se encuentra ubicada en pleno casco urbano de la capital de La Guajira, exactamente en el barrio Los Olivos de Riohacha.

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Su fachada era de color blanco y contaba con un jardín en limoncillo y un pino. Además, se pudo visualizar un portón grande con sistema eléctrico.

Al ingresar por este portón, que lleva a una zona de parqueo a cielo abierto dentro de la vivienda, también se puede ver una amplía zona verde tipo jardín justo antes del ingreso principal de la casa.

(Lea también: Gobernador de La Guajira por muerte de ‘Bendito Menor’: “Cuatro años jugando a los congelados”)

#VideoBlu Esta fue la vivienda donde la Dijin de la Policía, en medio de la Operación Centinela de la Patria, ubicó a alias ‘Bendito Menor’, su pareja, alias ‘La Bebecita’, y dos escoltas en zona urbana de Riohacha, La Guajira. pic.twitter.com/L9nehKLobq — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 4, 2026

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Después de la noticia, empezó a circular un falso comunicado que buscaba negar la muerte del ‘Bendito Menor’. La carta, que se viralizó rápidamente, era firmada por Naín Pérez y aseguraba que estaba vivo y bien.

“A la opinión pública, medios de comunicación y ciudadanía en general: Por medio de este comunicado quiero aclarar personalmente la información que ha circulado recientemente en diferentes páginas y medios digitales sobre mi supuesta muerte. Mi nombre es Naín Pérez y quiero informar de manera directa y clara que estoy vivo y me encuentro bien”, se leía.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.