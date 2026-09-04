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Siguen conociéndose detalles de la Operación Centinela de la Patria, la cual dio de baja a alias ‘Bendito Menor’, a su prometida conocida como ‘La Bebecita’ y a dos de sus escoltas que los custodiaban en una casa en la ciudad de Riohacha.
Un video grabado por las autoridades reveló imágenes de la lujosa casa donde se encontraba alias ‘Bendito Menor’ al momento del operativo.
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La vivienda, de acuerdo con información entregada por las autoridades, era propiedad de la mamá de Naín Andrés Pérez Toncel (‘Bendito Menor’) y se encuentra ubicada en pleno casco urbano de la capital de La Guajira, exactamente en el barrio Los Olivos de Riohacha.
Su fachada era de color blanco y contaba con un jardín en limoncillo y un pino. Además, se pudo visualizar un portón grande con sistema eléctrico.
Al ingresar por este portón, que lleva a una zona de parqueo a cielo abierto dentro de la vivienda, también se puede ver una amplía zona verde tipo jardín justo antes del ingreso principal de la casa.
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#VideoBlu Esta fue la vivienda donde la Dijin de la Policía, en medio de la Operación Centinela de la Patria, ubicó a alias ‘Bendito Menor’, su pareja, alias ‘La Bebecita’, y dos escoltas en zona urbana de Riohacha, La Guajira. pic.twitter.com/L9nehKLobq
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 4, 2026
Pulzo complementa
Después de la noticia, empezó a circular un falso comunicado que buscaba negar la muerte del ‘Bendito Menor’. La carta, que se viralizó rápidamente, era firmada por Naín Pérez y aseguraba que estaba vivo y bien.
“A la opinión pública, medios de comunicación y ciudadanía en general: Por medio de este comunicado quiero aclarar personalmente la información que ha circulado recientemente en diferentes páginas y medios digitales sobre mi supuesta muerte. Mi nombre es Naín Pérez y quiero informar de manera directa y clara que estoy vivo y me encuentro bien”, se leía.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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