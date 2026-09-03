Una insólita y audaz modalidad delictiva quedó al descubierto en el Valle de Aburrá, luego de que la Fiscalía General de la Nación lograra la captura y judicialización de cinco presuntos integrantes de una estructura de apartamenteros. La banda, que operaba utilizando disfraces de enfermeros para burlar la seguridad de exclusivos edificios, logró amasar un botín superior a los 150 millones de pesos en al menos dos atracos perpetrados en Medellín y Envigado.

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El modus operandi de los delincuentes combinaba la planificación detallada con la suplantación de roles para evitar sospechas en los controles de ingreso de los conjuntos residenciales. Según la investigación adelantada por el ente acusador, los implicados realizaban labores de inteligencia para estudiar los horarios de los propietarios y seleccionaban torres con medidas de seguridad menos robustas.

El primer golpe documentado por las autoridades ocurrió el pasado 1 de febrero en un inmueble del barrio Los Naranjos, en Envigado, donde varios miembros de la red ingresaron vistiendo prendas de personal médico para sustraer elementos avaluados en más de 50 millones de pesos. Posteriormente, el 13 de junio, la organización ejecutó un plan más complejo en el barrio Laureles de Medellín, permaneciendo durante una hora al interior de un edificio para saquear tres apartamentos y apoderarse de hasta 96 millones de pesos en objetos de valor y efectivo.

Las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad de Medellín evidencian la magnitud de esta problemática en la región, registrando 1.034 casos de hurto a residencias durante 2025 y 891 casos en lo corrido de 2026, de los cuales 260 reportes se concentraron en los últimos tres meses. Ante este panorama, los operativos coordinados permitieron ubicar y capturar a los sospechosos en las ciudades de Medellín y Pereira.

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Los detenidos fueron identificados como Isabel Cristina Montes Arredondo, Juan Pablo Pulgarín Granada, Edison Ramiro Osorio Borja, Giovanni Alberto Builes Agudelo y Mateo David Sánchez Granada. Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía les imputó el delito de hurto calificado y agravado, cargos que ninguno de los procesados aceptó. Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento, enviando a prisión a Montes Arredondo y a Pulgarín Granada, mientras que los otros tres implicados recibieron el beneficio de detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.