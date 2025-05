En muchos hospitales y clínicas, la estructura tradicional ha relegado el papel de los enfermeros a uno meramente asistencial, limitando su visibilidad frente a médicos y pacientes.

Sin embargo, la realidad muestra que las funciones de este personal van mucho más allá de lo operativo: hacen evaluaciones, dan respuestas ágiles ante emergencias, administran tratamientos, ofrecen apoyo emocional y frecuentemente se convierten en el primer punto de confianza tanto para pacientes como para familiares.

A pesar de estos aportes decisivos, su labor continúa siendo poco valorada y muchas veces pasa desapercibida incluso dentro del mismo equipo sanitario. Así lo expuso un joven llamado Jon, un enfermero español que utilizó la red social TikTok para relatar sus experiencias y exponer esta problemática de manera abierta.

En un video que rápidamente se viralizó, el enfermero mencionó que no le parecía justo el trato que recibía en el hospital que trabajaba por parte de algunos superiores.

“Soy enfermero y no sé si lo sabéis, pero tengo un superpoder: ser invisible para los médicos. Entran a planta y es como si no estuvieras. Yo creo que, cuando les dan la bata, les viene un antifaz incluido”, mencionó inicialmente.

En su publicación, Jon señaló (en un tono irónico) que suele ser ignorado por algunos médicos al momento de reconocer o agradecer las tareas diarias que hace. Contó situaciones donde, al preguntar sobre intervenciones hechas a los pacientes, los médicos agradecen el resultado sin reparar quién realmente ejecutó las acciones.

Según el joven, esa tendencia a minimizar el trabajo del personal de enfermería provoca frustración y un sentimiento de impotencia. En sus propias palabras, mencionó que en ocasiones se siente tratado como un asistente virtual por algunos médicos que emiten órdenes directas sin cortesía ni reconocimiento.

“Te dan órdenes como si tú fueras Siri —asistente virtual de Apple—: ‘Administra esto, cambia esto, haz lo otro…’. Y todo esto sin un ‘por favor’. ¿Pero qué soy? ¿Una ‘app’? Si, por lo menos, viniera el modo avión para desconectarme cuando hablan chorradas”, lamentó Jon.

Esta problemática no es exclusiva de su experiencia personal, sino que refleja una deficiencia estructural presente en buena parte de las instituciones hospitalarias, tanto en España como en otros países, incluyendo Colombia. Diferentes estudios y publicaciones señalan que el reconocimiento laboral impacta de manera directa la motivación y calidad de atención en el ámbito hospitalario.

Jon también contó que siente impotencia cuando los pacientes agradecen a los médicos pese a no haber hecho el trabajo sucio: “Cuando algo sale bien, ‘gracias, doctor’. Ah, claro, el doctor que ha estado tres segundos en la habitación, pero yo, que he estado cuarenta minutos sudando como cuál persona que se mete en un escape ‘room’, no existo”, indicó.

Pese a esos desafíos, Jon destacó la resiliencia que caracteriza a los enfermeros y enfermeras: “Aquí estamos, con una sonrisa, la vía en una mano, el tensiómetro en la otra y los ojos puestos en todo. Porque si los médicos miran por encima del hombro, nosotros miramos por encima del caos”, concluyó.

