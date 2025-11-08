El escándalo que sacude a la comunidad alemana no tiene precedentes en el sistema de salud del país. Ulrich S., un enfermero de 44 años originario de Aquisgrán, fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable del asesinato de 10 pacientes en estado grave bajo cuidados paliativos.

Los crímenes ocurrieron en una clínica en Würselen, donde el hombre aplicaba inyecciones letales de sedantes y analgésicos con el propósito de “reducir su carga de trabajo” durante las guardias nocturnas, según informó El Tiempo.

El tribunal de Aquisgrán estableció que los asesinatos se cometieron entre diciembre de 2023 y mayo de 2024. Las pruebas demostraron que las víctimas murieron por las dosis administradas por Ulrich, aunque la Fiscalía advierte que podrían existir al menos 13 muertes adicionales y 27 intentos de homicidio bajo investigación.

A pesar de los argumentos de la defensa, que alegó ausencia de intención de matar, el tribunal consideró la gravedad de los hechos y dictó la condena solicitada por la Fiscalía. Testimonios y análisis periciales señalan que Ulrich actuó con frialdad y sin empatía, administrando las dosis cuando los pacientes dormían para “aliviar” su trabajo.

Pedían libertad condicional para enfermero que mató a 10 pacientes en Alemania

Este caso causó un profundo impacto en Alemania, donde los profesionales sanitarios gozan de un alto nivel de confianza y respeto. Las autoridades iniciaron una investigación nacional para determinar si existen más víctimas en otros centros donde trabajó Ulrich, lo que coloca al sistema de salud alemán bajo fuerte escrutinio.

La sentencia contempla la posibilidad de libertad condicional tras cumplir 15 años de prisión, situación que provocó indignación entre los familiares de las víctimas y la opinión pública. Sin embargo, la sentencia fue ratificada.

