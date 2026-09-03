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El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció recientemente un cambio significativo en las fechas establecidas para la aplicación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT, exámenes cruciales para estudiantes universitarios y de carreras técnicas y tecnológicas en Colombia. La medida surge tras el reciente terremoto que causó daños en algunas instituciones educativas que habían sido seleccionadas como sedes para la jornada original, la cual estaba programada para el 6 de septiembre de 2026. Ante este escenario, el Icfes determinó reprogramar la evaluación para el 18 de octubre del mismo año, priorizando la seguridad y adaptando el proceso de acuerdo con la nueva situación, según información del propio Icfes.

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En esta jornada, que originalmente sería en septiembre, están inscritos 180.929 aspirantes, quienes serán distribuidos en 341 sitios de aplicación en distintas regiones del país. La emergencia nacional obligó al Icfes a evaluar la infraestructura de las sedes y, ante las afectaciones por el sismo, decidir el aplazamiento para garantizar condiciones adecuadas tanto para los estudiantes como para el personal encargado del desarrollo del examen.

El cambio de fecha también afecta el proceso de citación individual de los estudiantes. Según información oficial, los participantes podrán consultar la nueva citación —que les indicará el sitio y modalidad de aplicación— a partir del 2 de octubre de 2026 en los canales establecidos por el Icfes. Es importante que los inscritos revisen nuevamente la citación, incluso si ya tenían una asignada para septiembre, para evitar inconvenientes y llegar preparados a la jornada reprogramada.

La decisión responde a la necesidad de ofrecer un entorno seguro para el examen y minimizar los riesgos que puedan entorpecer el desarrollo fluido de unas pruebas que son requisito fundamental para la culminación de los estudios superiores. Por el momento, los aspirantes deben ajustar sus cronogramas de estudio y organización para alinearse con la fecha reprogramada por el Icfes, acorde con lo estipulado por la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se realizarán las pruebas Saber Pro y Saber TyT tras el cambio de fecha del Icfes?

La nueva fecha establecida por el Icfes para la aplicación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT es el 18 de octubre de 2026. Este cambio aplica para todos los inscritos que originalmente debían presentar el examen el 6 de septiembre, por lo que es importante que actualicen su planificación.

¿Cuándo y cómo se debe consultar la nueva citación para las pruebas Saber Pro y TyT del Icfes?

De acuerdo con el Icfes, las personas inscritas podrán acceder a la nueva citación desde el 2 de octubre de 2026. En la citación aparecerán detallados los datos sobre el lugar y las condiciones en que se debe presentar el examen, por lo que se recomienda revisarla de manera oportuna para evitar contratiempos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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