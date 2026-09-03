Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hecho que causó conmoción entre los habitantes del norte del Tolima se presentó en la tarde del miércoles 2 de septiembre, cuando un grupo de residentes de Tres Esquinas, sector rural de Herveo, alertaron a las autoridades tras el hallazgo de un cuerpo sin vida. De acuerdo con la información proporcionada por quienes viven en la zona, fue la presencia inusual del cadáver lo que motivó la denuncia inmediata ante las autoridades competentes.

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Hasta el momento, la identidad del hombre encontrado permanece sin confirmación oficial. Las primeras informaciones difundidas señalan que se trataría de un hombre conocido bajo el apodo de ‘El Guajiro’, aunque las autoridades aún no han emitido declaraciones que permitan corroborar este dato sustancial. Tampoco se ha precisado si la muerte de esta persona está vinculada a hechos violentos, y las circunstancias exactas en las que se produjo el deceso no han sido esclarecidas por las instituciones encargadas de la investigación.

A raíz del reporte ciudadano, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), autoridad responsable de las labores de criminalística en Colombia, se trasladaron al lugar de los hechos con el fin de emprender los protocolos urgentes del caso. Estas actividades incluyen la inspección técnica al cuerpo y la recolección de elementos materiales de prueba, elementos esenciales para reconstruir lo sucedido. La labor de estos funcionarios es vital para esclarecer el posible contexto de la muerte y confirmar la identidad de la víctima, siguiendo los procedimientos establecidos para estos casos.

Por ahora, la comunidad de Tres Esquinas permanece a la espera del pronunciamiento oficial de las autoridades, que buscarán aportar claridad sobre lo ocurrido. La incertidumbre crece en la población ante la falta de información definitiva, mientras las diligencias avanzan. La expectativa sobre la confirmación de la identidad y la causa de la muerte mantiene en alerta a los residentes de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué procedimiento realiza el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) cuando se encuentra un cuerpo sin vida?

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelanta los actos urgentes, que incluyen la inspección técnica al cuerpo y la recopilación de pruebas. Este proceso es fundamental para identificar a la víctima y establecer las circunstancias exactas de su muerte, tal como ocurrió en el caso reportado en Tres Esquinas, Herveo.

¿Quién era la víctima encontrada sin vida en Tres Esquinas, Tolima?

De manera preliminar, la información indica que la víctima podría ser un hombre conocido como ‘El Guajiro’. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido confirmación oficial de su identidad por parte de las autoridades, y se mantienen en curso las investigaciones para esclarecer tanto este dato como la causa del fallecimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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