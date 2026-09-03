Por: Noticiero 90 minutos

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Después de que un terremoto sorprende a una comunidad, una de las preguntas más reiteradas es si ocurrirá otro movimiento y en qué momento podría suceder. Sin embargo, pese a décadas de investigación y los progresos tecnológicos en sismología, actualmente no existe un método que permita predecir la fecha, hora, lugar exacto y magnitud de un sismo, como advierte el Servicio Geológico Colombiano. Esta realidad se evidenció tras el potente temblor de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto, situación que inmediatamente reavivó dudas y temores acerca de posibles réplicas. Diversos reportes registraron varias réplicas después de ese evento principal, las cuales son explicadas por los expertos como un proceso natural de reajuste de los esfuerzos en la zona donde se produjo la ruptura.

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Viviana Dionicio, sismóloga vinculada al Servicio Geológico Colombiano, enfatizó que ni los sismos ni sus réplicas pueden anticiparse de manera individual. Según sus palabras, "las réplicas y los sismos no se pueden anticipar (...) decir con exactitud en qué momento habrá réplica no es posible". Esta declaración confirma la ausencia de mecanismos fiables para prever episodios sísmicos específicos en tiempo real.

No obstante, la imposibilidad de hacer predicciones exactas no implica que la comunidad científica desconozca el comportamiento de las fallas geológicas. Existe una diferencia clave entre predecir y calcular probabilidades. Mientras que la predicción precisa no es viable, los especialistas sí logran identificar regiones de mayor actividad sísmica, estudiar características de las fallas y construir escenarios de amenaza basados en el análisis de datos históricos y el contexto geológico.

Luego de un gran terremoto, es posible utilizar modelos estadísticos para pronosticar probabilísticamente la frecuencia futura de réplicas. En estos modelos, como indican estudios recientes, la cantidad de réplicas suele ser mayor en los primeros días posteriores al sismo y va disminuyendo gradualmente con el tiempo. Sin embargo, no existe un "reloj" que señale con certeza el momento de la próxima réplica.

Por este motivo, el Servicio Geológico Colombiano insiste en que la mejor forma de enfrentar los sismos es fortaleciendo la prevención. Acciones como identificar rutas de evacuación, ubicar zonas seguras, preparar un plan familiar y seguir exclusivamente la información oficial tienen mayor efectividad que confiar en supuestas predicciones sin fundamento, a menudo difundidas en redes sociales.

¿Es cierto que los sismos se pueden predecir en Colombia?

No, según el Servicio Geológico Colombiano y especialistas citados, actualmente no existe una metodología capaz de predecir con exactitud la fecha, hora, lugar y magnitud de un sismo. Las predicciones sobre sismos siguen siendo imposibles, por lo que se recomienda centrar los esfuerzos en la prevención y la preparación.

¿Qué diferencia hay entre predecir un sismo y calcular su probabilidad?

Predecir un sismo implica conocer con exactitud cuándo, dónde y de qué magnitud ocurrirá un evento, algo que hoy en día la ciencia no puede lograr. En cambio, calcular su probabilidad consiste en estimar la frecuencia y localización posible de futuros sismos utilizando modelos estadísticos y datos históricos, sin especificar un momento exacto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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