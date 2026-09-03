Por: El Espectador

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El Banco de Alimentos de Bogotá advirtió recientemente sobre una grave suplantación en internet: un sitio web fraudulento está utilizando su imagen para solicitar donaciones a nombre de la organización. De acuerdo con el comunicado oficial del Banco de Alimentos, este portal copia colores, fotografías y el diseño del sitio institucional, simulando ser el canal legítimo de la entidad. La página falsa, identificada como bancoalimentos.top, solicita dinero mediante cuentas y mecanismos de pago distintos a los autorizados, lo que pone en riesgo tanto a los donantes como a la reputación de la organización.

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La institución recalcó que la única dirección oficial para apoyar sus campañas es bancodealimentos.org.co, y recomendó a la ciudadanía no ingresar datos personales ni bancarios en portales distintos. También pidió reportar enlaces sospechosos y no compartir la página apócrifa. El riesgo se acentúa porque los responsables de la estafa imitaron casi por completo la apariencia del portal auténtico, lo que puede confundir incluso a usuarios habituales. El Banco de Alimentos ya informó el caso a las autoridades y solicitó el bloqueo del dominio involucrado, pero, según su comunicado, aún no se conocen detalles sobre quiénes están detrás del fraude, cuánto han recaudado o cuántos usuarios fueron perjudicados.

La organización advirtió que la similitud visual entre páginas no garantiza su legitimidad. Los usuarios deben verificar en la barra del navegador que la dirección sea bancodealimentos.org.co y comprobar que la conexión sea segura (HTTPS). Además, aconseja descartar enlaces enviados por redes sociales, mensajes de WhatsApp o anuncios y asegurarse de que el destinatario de cualquier transferencia sea efectivamente el Banco de Alimentos de Bogotá.

Ante la duda sobre la legitimidad de una campaña o cuenta, la entidad dispone de contactos oficiales, como el número 312 504 8747, el correo amigo@bancodealimentos.org.co y la sede en la calle 19A número 32-50, todos verificados en su propio portal. Si una persona realizó una donación a través del portal denunciado o suministró datos confidenciales, debe informar de inmediato a su banco, cambiar todas las contraseñas y reportar la situación a las autoridades mediante el CAI Virtual de la Policía.

La advertencia aparece justo cuando, tras el terremoto de agosto de 2026, el Banco de Alimentos lanzó campañas solidarias para apoyar a familias afectadas. En contextos de emergencia, la urgencia puede llevar a las personas a confiar sin verificar el origen de los portales de donación. Por eso, la organización insistió en la importancia de confirmar la autenticidad de las páginas y canales de apoyo antes de realizar cualquier transferencia comportándose con la debida prudencia y prevención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo identificar si una página de donaciones al Banco de Alimentos de Bogotá es oficial?

Las páginas oficiales utilizan el dominio bancodealimentos.org.co y cuentan con certificación de conexión segura (HTTPS). Se recomienda no hacer clic en enlaces enviados por mensajes o redes sociales y revisar cuidadosamente el enlace antes de ingresar datos. El Banco de Alimentos sugiere consultar directamente su sitio y confirma que no autoriza cuentas ni campañas fuera del portal institucional.

¿Qué pasos tomar si donó a una página falsa del Banco de Alimentos de Bogotá?

Si entregó dinero o información por medio de un sitio fraudulento, debe comunicarse de inmediato con su banco para bloquear productos comprometidos y cambiar contraseñas. También es recomendable hacer capturas de pantalla y guardar todo material relacionado. El caso puede reportarse al CAI Virtual de la Policía y, además, a los canales oficiales del Banco de Alimentos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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