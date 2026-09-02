Por: Noticiero 90 minutos

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El barrio Nueva Tequendama en Cali permanece sumido en la preocupación y la inseguridad semanas después del terremoto que devastó parte de la zona. De acuerdo con un reportaje de 90 Minutos, edificios como el Cantabria continúan siendo símbolo de las secuelas físicas y emocionales de la tragedia, pero ahora los residentes se enfrentan a un peligro adicional: los continuos intentos de saqueo en las edificaciones evacuadas tras el sismo.

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Según lo relatado por Katherine Henríquez, vecina del edificio Cantabria en Nueva Tequendama, la normalidad no ha vuelto al sector desde el desastre. Muchos vecinos siguen afectados psicológicamente y no pueden retomar su vida cotidiana, pues "toda la vida se destruyó en minutos", como lo describió Henríquez. El temor es constante, ya que a la destrucción se suma una sensación permanente de inseguridad ante cualquier ruido o movimiento inesperado en el área. Así lo reporta 90 Minutos con testimonios directos de los afectados.

Uno de los problemas más graves es la exposición de los apartamentos y viviendas desocupados de los edificios Tequendama y Andrea. Estos fueron evacuados inmediatamente después del terremoto, dejando en su interior pertenencias personales de los residentes que debieron salir precipitadamente y que ahora corren el riesgo de ser robadas. La presencia de delincuentes que intentan ingresar a estos inmuebles ha sido una preocupación constante, al punto que algunos vecinos decidieron quedarse para proteger tanto sus propios bienes como los de quienes no pudieron regresar. Henríquez menciona que hace pocos días la Policía llegó al sector para ayudar con la vigilancia y, desde entonces, la comunidad siente algo más de respaldo.

No solo los edificios afectados están vacíos; también las viviendas frente a estas estructuras permanecen desocupadas debido al miedo de un posible colapso, a la espera de un dictamen oficial sobre el estado de las construcciones. El impacto psicológico y la preocupación por su seguridad han llevado a muchas familias a marcharse, según relatan testigos citados por 90 Minutos. Para enfrentar esta situación, los residentes han creado un grupo de WhatsApp en el que comparten información y se alertan mutuamente ante cualquier novedad. Además, realizan rondas nocturnas de apoyo y vigilancia, brindando comida a los policías, vigilantes y personas que se mantienen en la zona para cuidar las propiedades. Se han presentado casos de personas que, fingiendo ser rescatistas, han intentado ingresar a las zonas inhabilitadas, tal como lo reportó Henríquez en su testimonio.

El llamado de los vecinos es enfático: piden a las autoridades mantener y fortalecer la presencia policial en Nueva Tequendama para prevenir nuevos intentos de saqueo y brindar mayor seguridad a quienes aún resisten en medio de la incertidumbre.

¿Qué están haciendo los vecinos del barrio Nueva Tequendama para evitar saqueos tras el terremoto?

De acuerdo con 90 Minutos, los vecinos han optado por organizarse en un grupo de WhatsApp en el que comparten reportes, fotos y cualquier alerta sobre movimientos sospechosos. Además, realizan rondas nocturnas, apoyan con alimentos a la Policía y vigilantes, y piden presencia constante de las autoridades para proteger los bienes en los edificios evacuados.

¿Por qué las viviendas frente a los edificios afectados siguen vacías en Nueva Tequendama?

Según testimonios recogidos por 90 Minutos, los residentes de las viviendas cercanas han decidido mantenerse alejados tanto por el impacto psicológico del desastre como por el temor ante un posible colapso de las estructuras, mientras esperan evaluaciones técnicas que determinen la seguridad de permanecer en el sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.