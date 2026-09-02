Por: Noticiero 90 minutos

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El evento ciclista Giro de Rigo 2026 tiene confirmado su desarrollo en el Valle del Cauca, situación que ha impulsado iniciativas tanto deportivas como sociales en la región. Según detalló la Alcaldía de Cali junto al ciclista y empresario Rigoberto Urán, esta decisión representa un aliciente fundamental para el calendario de grandes certámenes en la ciudad, ya que contribuirá a la reactivación de diferentes sectores, en particular tras la emergencia vivida recientemente en el departamento.

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Como parte de estas acciones, en los últimos días se entregaron insumos materiales y alimentos con el fin de atender la situación de emergencia y apoyar la reconstrucción del territorio. Estas donaciones provinieron de la gestión de Urán en conjunto con varias empresas aliadas del sector privado, de acuerdo con datos publicados por 90 Minutos. De particular importancia resulta el aporte realizado por Cementos San Marcos: 90 toneladas de cemento y 70 toneladas de adobe, que serán esenciales para la renovación de infraestructuras. A este esfuerzo se sumaron 1.200 mercados provenientes de Tiendas Ara, 10 toneladas de bebidas hidratantes entregadas por Postobón, productos del Banco de Occidente y más de 15.000 unidades de alimentos brindados por Colombina.

La distribución de estos insumos está planeada mediante una ruta que abarca tanto Cali como los municipios de Yotoco, Vijes, Calima, Dagua y Yumbo. Urán explicó que eligieron sumarse “a esta ruta de donaciones por las poblaciones por donde va a pasar el Giro”. Así, el alcance del evento deportivo busca trascender lo competitivo y tener un efecto directo en el bienestar y reconstrucción tras el reciente sismo.

En cuanto a los materiales gestionados en Cali, el alcalde Alejandro Eder informó que estos serán destinados principalmente al banco de materiales organizado por la Alcaldía. La prioridad es la reconstrucción de vivienda rural y el arreglo de casas con necesidades menores. Estimó, además, que semanalmente la ciudad requerirá alrededor de 20 toneladas de ayudas humanitarias para cubrir las necesidades alimentarias de las familias afectadas.

El impacto económico positivo esperado por la realización del Giro de Rigo también fue subrayado por Eder, quien señaló que alrededor de 40.000 personas llegarán a la ciudad, entre ciclistas y acompañantes. Urán, por su parte, recalcó que este evento envía un mensaje de confianza a los inversionistas y permitirá un derrame económico cercano a los 30 millones de dólares. Así, el deporte y la solidaridad avanzan juntos para responder a la emergencia del Valle del Cauca.

¿Cuál es el impacto del Giro de Rigo en la economía y reconstrucción del Valle del Cauca?

La realización del Giro de Rigo en el Valle del Cauca fortalece la economía local gracias al aumento del turismo, la ocupación hotelera y el dinamismo en la gastronomía y el comercio. A esto se suma la entrega de materiales y alimentos para la reconstrucción, que atiende directamente las necesidades tras la emergencia reciente según explicaron autoridades y organizadores.

¿Los insumos entregados por el Giro de Rigo serán solo para Cali o para otros municipios del Valle?

Los insumos recolectados y gestionados por Rigoberto Urán y varios aliados del sector privado serán distribuidos tanto en Cali como en los municipios de Yotoco, Vijes, Calima, Dagua y Yumbo, de acuerdo con la Alcaldía de Cali. De esta manera, la ayuda abarca una amplia zona del departamento impactada por la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.