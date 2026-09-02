Por: Noticiero 90 minutos

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La décima etapa de la Vuelta a España 2026 brindó un espectáculo de resistencia y estrategia a lo largo de los 184,7 kilómetros entre Alcaraz y Elche de la Sierra, en un terreno destacado por su exigencia física, reconocido como uno de los recorridos más desgastantes de esta edición. De acuerdo con la información publicada, el protagonista de la jornada fue el español Enric Mas, del Movistar Team, quien consolidó su posición como líder de la clasificación general, portando el maillot rojo y afianzando su ventaja sobre el esloveno Primož Roglič.

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El desarrollo de la fracción estuvo marcado por una sucesión de ascensos importantes, como el Puerto del Peralejo, el Puerto de Aýna y el Puerto de Socovos. Estos desafíos en las provincias de Albacete y Jaén seleccionaron rigurosamente al pelotón y dejaron pocas oportunidades para movimientos sorpresivos. Si bien la jornada fue animada en la primera mitad por una fuga múltiple, los equipos de los favoritos impusieron un ritmo fuerte que neutralizó intentos de ataques antes de la llegada a los últimos kilómetros. La definición se vivió al esprint en Elche de la Sierra, donde el francés Bastien Tronchon (Groupama-FDJ) se adjudicó la victoria parcial, superando en velocidad al danés Magnus Cort.

En lo que respecta a la clasificación general, según el reporte citado, los principales aspirantes al título finalizaron la etapa con el mismo tiempo que el ganador, evitando cambios significativos en las primeras posiciones. Enric Mas mantiene una diferencia de 1 minuto y 18 segundos respecto a Roglič, mientras que el austriaco Felix Gall continúa tercero. Entre los latinoamericanos, Richard Carapaz ocupa la sexta posición y el colombiano Harold Tejada sigue octavo, ratificando su regularidad en una competencia tan exigente.

Asimismo, la jornada fue positiva para el colombiano Santiago Buitrago, quien defendió con éxito el liderato de la clasificación de la montaña al sumar puntos en los pasos intermedios, ubicándose actualmente en la segunda casilla del ranking. La expectativa ahora se traslada a la etapa 12, que se disputará este jueves 3 de septiembre con un trazado de alta montaña entre Vera y Calar Alto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es el actual líder de la Vuelta a España 2026 y qué ventaja tiene?

El español Enric Mas, del Movistar Team, es el actual líder de la Vuelta a España 2026, según la información suministrada. Mantiene una ventaja de 1 minuto y 18 segundos sobre Primož Roglič, mientras el austriaco Felix Gall se encuentra en la tercera posición.

¿Cómo se definió el ganador de la décima etapa de La Vuelta 2026?

La décima etapa se resolvió en un esprint reducido tras un exigente recorrido de media montaña. El francés Bastien Tronchon (Groupama-FDJ) se impuso gracias a su velocidad en el tramo final, superando al danés Magnus Cort después de que los equipos de los favoritos controlaran el pelotón y neutralizaran posibles ataques.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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