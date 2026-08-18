El Movistar Team confirmó este martes 18 de agosto su alineación de ocho corredores para la 81.ª edición de la Vuelta a España y la ausencia de Nairo Quintana causó un fuerte impacto en el ciclismo colombiano.

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El boyacense, que atraviesa su última temporada como profesional, se queda sin disputar la que muchos esperaban como su última gran vuelta. La lista oficial del equipo telefónico está encabezada por Enric Mas e integrada por Cian Uijtdebroeks, Iván Romeo, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Jorge Arcas, Carlos Canal y el venezolano Orluis Aular.

El colombiano, de 36 años, no figura entre los seleccionados. Con esta decisión, Nairo cerrará 2026 sin haber corrido ninguna de las tres grandes vueltas: no estuvo en el Giro de Italia ni en el Tour de Francia, y ahora tampoco estará en la Vuelta.

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Aquí la tenéis. Nuestra alineación para la 81ª edición de 🇪🇸 @lavuelta. 👊 Del 22 de agosto al 13 de septiembre, lo daremos todo por las carreteras de Mónaco, Francia, Andorra y España.#RodamosJuntos | @movistar_es | #LaVuelta26 pic.twitter.com/NImYHRLGQP — Movistar Team (@Movistar_Team) August 18, 2026

¿Cuándo se retirará Nairo Quintana?

Nairo anunció el pasado marzo, durante una rueda de prensa en Barcelona, que esta sería su última temporada en el profesionalismo. En ese momento explicó que priorizaba el tiempo con su familia y reconocía que su condición física ya no era la de los años de sus grandes triunfos.

Desde entonces, la Vuelta a España se había convertido en la principal ilusión de muchos aficionados colombianos, que veían en la ronda española el escenario ideal para su despedida de las grandes vueltas.

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El propio ciclista había preparado con intensidad las semanas previas: disputó la Clásica de San Sebastián y la Vuelta a Burgos, y según reportes de medios colombianos y españoles, se concentró más de diez días y tenía las maletas listas con la expectativa de ser convocado.

Además, en 2026 Nairo fue el corredor del Movistar Team que aportó el resultado más destacado del conjunto al ganar la Vuelta a Asturias. Ese triunfo reforzó la esperanza de que el equipo le diera la oportunidad de correr su última gran vuelta, especialmente después de que se quedara fuera del Giro y del Tour. Sin embargo, la decisión final de la dirección, atribuida por varios medios a Eusebio Unzué, manager general del equipo, fue otra.

El ciclista de Cómbita (Boyacá) construyó una de las carreras más exitosas del ciclismo colombiano y latinoamericano. Ganó el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016.

En el Tour de Francia subió al podio en tres ocasiones: segundo en 2013 y 2015, y tercero en 2016. Gran parte de su trayectoria la desarrolló con el Movistar Team, equipo al que regresó en sus últimas temporadas y al que siempre ha considerado su casa.

Aunque se queda sin la Vuelta, su retiro profesional no llega de inmediato. Se espera que continúe en competencia hasta el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, que se disputará en Montreal, Canadá, entre el 20 y el 27 de septiembre de 2026. Allí podría dar su último adiós oficial a las carreteras.

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