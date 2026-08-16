Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Leonardo Castro, delantero de Millonarios, protagonizó una significativa muestra de solidaridad tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto que sacudió a Pereira y dejó a numerosas familias afectadas. De acuerdo con la información publicada por El Diario, Castro, quien mantiene una conexión profunda con Pereira debido a su pasado en el Deportivo Pereira y su formación como futbolista en esa ciudad, encabezó junto a su esposa Daniela Múnera una jornada de recolección de ayudas en Bogotá para apoyar a los damnificados por la tragedia.

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El deportista y su esposa organizaron un centro de acopio en la capital colombiana, donde desde el jueves 13 de agosto comenzaron a recibir donaciones. En poco tiempo, lograron reunir alimentos, agua, ropa y elementos de primera necesidad gracias a la respuesta de los ciudadanos que se sumaron a la convoca­toria. La emergencia adquiere un tinte personal para Castro, pues aunque nació en El Tambo, Cauca, llegó a Pereira siendo niño y allí creció, formándose como jugador y dejando una huella imborrable tras alcanzar el campeonato de liga en 2022, considerado un hito histórico para el club y la ciudad.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada quedó registrado gracias a su esposa, quien capturó el instante en que Castro rompió en llanto al despedir el primer camión cargado con las donaciones recolectadas. Este gesto evidenció no solo su sensibilidad ante la situación, sino también el compromiso genuino por ayudar a quienes atraviesan un momento difícil. Según los reportes recogidos por El Diario, en total se lograron cargar y despachar tres camiones con insumos básicos rumbo a las zonas más afectadas.

La campaña liderada por Castro y Múnera se enmarca en una ola de solidaridad que ha unido incluso a futbolistas de equipos rivales, quienes dejaron atrás la competencia y colaboraron en la recolección de ayudas. Así, la respuesta del mundo del fútbol se ha destacado por priorizar las necesidades humanas en medio de la emergencia y contribuir a mitigar el impacto del desastre. El gesto de Castro refleja el lazo especial que conserva con Pereira, ciudad determinante en su vida y carrera, que hoy enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia reciente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayudó Leonardo Castro a los damnificados del terremoto en Pereira?

Leonardo Castro lideró una campaña de recolección de ayudas en Bogotá junto a su esposa, Daniela Múnera, habilitando un centro de acopio para reunir elementos esenciales como alimentos, agua, ropa y otros insumos. Su gestión permitió despachar tres camiones con donaciones hacia las zonas más afectadas por el terremoto en Pereira, evidenciando así su apoyo y vínculo con la ciudad.

¿Qué tipo de donaciones se recolectaron para los afectados por el terremoto según El Diario?

De acuerdo con la información de El Diario, las donaciones reunidas incluían alimentos no perecederos, agua, ropa y elementos de primera necesidad. Estos insumos fueron dirigidos a las familias perjudicadas por el sismo que impactó a Pereira el 10 de agosto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.