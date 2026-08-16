Por: Portal Bogotá

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El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), en colaboración con el centro comercial Ciudad Tunal, estableció un acuerdo de cooperación para impulsar la renaturalización urbana en la localidad de Tunjuelito. De acuerdo con la información difundida por el JBB, este esfuerzo conjunto pretende fortalecer la cobertura vegetal, promover la sostenibilidad, incentivar la educación ambiental y lograr una mayor apropiación de la biodiversidad entre los ciudadanos. María Claudia García, directora del Jardín Botánico, junto con Tomás Fernando Cárdenas, gerente del centro comercial, lideraron la celebración de esta alianza que simboliza el compromiso mutuo con el medioambiente urbano.

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García resaltó que la articulación formalizada servirá para unir capacidades, conocimientos y esfuerzos en torno al fortalecimiento de las coberturas vegetales urbanas, la educación ambiental y el arraigo ciudadano hacia la biodiversidad. Las acciones propuestas contemplan desde jornadas educativas y acompañamiento técnico hasta la implementación y fortalecimiento de jardines y plantaciones, sensibilización y actividades de divulgación dirigidas a la comunidad.

La cooperación abarca seis líneas estratégicas: plantación de árboles, desarrollo de la agricultura urbana, diseño y cuidado de jardines, fortalecimiento de capacidades y educación ambiental, comunicación colaborativa y coordinación para la realización de actividades conjuntas. Además, el inicio de la alianza fue representado simbólicamente con la entrega de suculentas a los asistentes, reafirmando el compromiso con los espacios verdes y la sostenibilidad urbana, según indicó el JBB.

El alcance de la estrategia liderada por el equipo social de la Subdirección Técnica Operativa del JBB en 2026 contempla también la participación de otros centros comerciales del Distrito, como Multiplaza, Héroes, Unilago, El Edén, BIMA, El Ensueño, Gran Plaza, Plaza de las Américas, Paseo del Río, Tintal Plaza y Avenida Chile, siguiendo el modelo de corresponsabilidad y renaturalización presentado por Yenny Rosas, coordinadora del Jardín Botánico.

La programación de actividades incluye el fortalecimiento del manejo y conservación de zonas verdes en septiembre, jornadas de capacitación certificada en jardinería para el equipo de Ciudad Tunal en octubre, seguimiento y evaluación de la alianza en noviembre, y la implementación de criterios de sostenibilidad y biodiversidad en el diseño y cuidado de las áreas verdes del centro comercial para diciembre. Estas acciones buscan consolidar la relación público-privada como una herramienta efectiva para transformar los espacios urbanos, mejorar la funcionalidad ecológica y vincular a la comunidad en el cuidado del entorno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo beneficia la alianza entre el Jardín Botánico de Bogotá y el centro comercial Ciudad Tunal a la cobertura vegetal urbana?

La alianza busca fortalecer la cobertura vegetal en Tunjuelito mediante la plantación de árboles, el diseño y mantenimiento de jardines y la promoción de la agricultura urbana. Gracias a la cooperación técnica y educativa, así como la comunicación y articulación de acciones, se espera que la comunidad adopte un papel más activo en la protección y expansión de los espacios verdes urbanos.

¿Qué actividades contempla la estrategia de renaturalización del Jardín Botánico en centros comerciales de Bogotá?

La estrategia incluye actividades como el mantenimiento y conservación de zonas verdes, capacitaciones certificadas en jardinería para el personal de los centros comerciales, seguimiento y evaluación de las acciones realizadas y la implementación de criterios de sostenibilidad y biodiversidad en el diseño de los espacios verdes. Esta coordinación entre el Jardín Botánico y varios centros comerciales prioriza la funcionalidad ecológica y la apropiación social de los entornos urbanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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