Por: Caracol TV

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El departamento de Tolima enfrenta una crisis ambiental sin precedentes tras los devastadores incendios forestales que han consumido cerca de 11.000 hectáreas, de acuerdo con información de Noticias Caracol. Esta emergencia, atribuida principalmente a acciones humanas, ha dejado regiones como San Luis sumidas en la desolación. La voz de Jheison Barragán, habitante de la zona y testigo directo de la destrucción, resalta la magnitud de la tragedia: el paisaje, antes un exuberante refugio natural, fue reducido a cenizas en cuestión de horas.

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La pérdida va mucho más allá de los árboles quemados o los terrenos calcinados. El impacto se extiende a la biodiversidad: especies nativas como loros, venados y armadillos, que solían convivir en estas tierras, han desaparecido. Barragán lamenta la desaparición del equilibrio ecológico y destaca la vulnerabilidad en la que han quedado las familias campesinas, quienes han perdido sus recursos, cultivos y bienes básicos de subsistencia.

La situación alcanzó relevancia nacional tras la viralización de un video grabado por Barragán que logró 2,2 millones de visualizaciones en solo 48 horas, mostrando la dimensión del fuego y el peligro al que se enfrentó la comunidad. Él relata que su intención no era buscar notoriedad, sino dejar constancia de lo vivido, especialmente cuando hasta los equipos expertos enviados por el ejército consideraron que el incendio era imposible de controlar y optaron por retirarse, dejando a los propios habitantes enfrentando las llamas.

La geografía agreste del sector, especialmente en la vereda Tomogó, impidió la llegada de los organismos oficiales de socorro. Ante esto, los campesinos se organizaron y desarrollaron una estrategia con motores, fumigadoras y animales de carga para traer agua, logrando contener el fuego durante la madrugada. La valentía de estas personas permitió salvar casas, establos y algún ganado, aunque el daño ambiental ya era irreversible.

Tras controlar los incendios, la emergencia persiste bajo la forma de crisis humanitaria. Según Barragán, la falta histórica de infraestructura impide que llegue agua potable, y muchas familias dependen de donaciones y acarreos de agua improvisados para sobrevivir. El llamado de la comunidad es claro: requieren ayuda con alimentos, agua y otros productos básicos mientras esperan obras estructurales que garanticen servicios esenciales y prevengan futuros desastres.

¿Qué consecuencias ambientales y sociales dejaron los incendios forestales en Tolima?

De acuerdo con el testimonio recogido por Noticias Caracol, los incendios forestales en Tolima provocaron una pérdida significativa de biodiversidad, desplazaron y afectaron gravemente a la fauna local y dejaron a varias familias campesinas sin medios de subsistencia. Además, la situación desembocó en una crisis humanitaria, ya que la escasez de agua y comida agrava aún más la situación de las comunidades afectadas.

¿Cómo enfrentó la comunidad de San Luis la emergencia ante la falta de ayuda oficial?

Según relató Jheison Barragán, los habitantes de la vereda Tomogó en San Luis unieron esfuerzos, empleando métodos empíricos como el uso de motores y la colaboración de caballos para transportar agua. Gracias a la valentía y solidaridad de unas 40 personas, lograron sofocar la mayoría del incendio y salvar estructuras vitales, a pesar de las dificultades del terreno y la ausencia de apoyo institucional inmediato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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