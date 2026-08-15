Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Ana María Saavedra Caicedo, de 23 años, enfrenta la mayor prueba de su vida tras sobrevivir al colapso del edificio María Alvira en Cali. El terremoto del pasado 10 de agosto no solo provocó graves lesiones en su cuerpo, sino que además significó la pérdida irreparable de sus padres, Jairo Saavedra y Victoria “Vicky” Caicedo, sus hermanas trillizas Sofía e Isabella y su tío Diego Efraín Caicedo. Ana María fue la única sobreviviente no solo de su familia, sino de toda la edificación, según detallan sus allegados y confirman reportes citados por El Diario.

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Ana María continúa hospitalizada en Cali, donde ya fue sometida a una cirugía por fractura de pelvis. Su recuperación física requiere cuidados constantes y seguimiento médico. Los reportes indican que, de continuar su evolución favorable, podría volver a caminar en aproximadamente dos semanas. Sin embargo, el desafío más significativo que enfrenta es de tipo emocional. Su familia y un equipo de profesionales de la salud la han acompañado en el lento proceso de informarle la magnitud de la tragedia. La joven fue enterándose poco a poco del fallecimiento de sus seres queridos, iniciando con la noticia de la muerte de Sofía, localizada en las primeras horas de búsqueda, seguidamente de su hermana Isabella, cuyo cuerpo fue hallado el 13 de agosto, tras varios días desaparecida.

De acuerdo con familiares, como su prima Diana March, Ana María ha podido expresar sus recuerdos sobre el terremoto y la pérdida, reconociendo el difícil duelo que debe enfrentar. A pesar del impacto emocional, ha mostrado lucidez y voluntad de seguir adelante. Sus palabras antes de la cirugía —“yo sé que Dios me tiene para cosas grandes”— muestran una fortaleza que sus allegados resaltan con esperanza.

El caso de Ana María ha conmovido a vecinos y a quienes conocieron de cerca la relación que mantenía con sus hermanas. Las trillizas hacían casi todo juntas, desde la infancia hasta sus estudios universitarios, incluyendo un semestre en Francia, antes de regresar al país para iniciar sus carreras. El día del terremoto, según relató el tío Carlos Saavedra, mientras las hermanas avanzaban hacia las escaleras, Ana María permanecía cerca de la salida del apartamento; fue entonces cuando una puerta de cedro cayó sobre ella, protegiéndola de los escombros y permitiendo que vecinos escucharan sus llamados para finalmente rescatarla.

Ahora, Ana María enfrenta un largo camino para restablecerse, tanto física como emocionalmente, rodeada del apoyo de sus familiares y amigos.

¿Cómo logró sobrevivir Ana María Saavedra Caicedo al colapso del edificio en Cali?

De acuerdo con lo relatado por su tío Carlos Saavedra y recogido por El Diario, Ana María consiguió sobrevivir porque una puerta de cedro cayó sobre ella durante el desplome del edificio. Esta puerta funcionó como una barrera que la protegió de los escombros; aunque quedó atrapada, su cabeza permaneció descubierta, permitiéndole pedir ayuda y facilitando su rescate por parte de los vecinos.

¿Cuál era la relación entre las trillizas Saavedra Caicedo antes del terremoto en Cali?

Según la información reportada, Ana María, Sofía e Isabella compartieron prácticamente cada etapa de su vida. Estudiaron juntas, vivieron un semestre académico en Francia y regresaron a Colombia para iniciar sus vidas profesionales. Su cercanía ha sido motivo de especial conmoción, ya que la tragedia separó a las hermanas que siempre estuvieron unidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.