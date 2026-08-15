Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Jhon Arias, futbolista colombiano, ha sido protagonista de una serie de eventos difíciles recientemente. A la preocupación por el terremoto que afectó con fuerza al Chocó, su región natal, se sumó una situación incómoda vivida durante un partido en Brasil, según la información reportada por Noticias Caracol.

Sigue a PULZO en Discover

Este sábado, en el marco de la fecha 23 del Brasileirao, el Palmeiras jugó como visitante en el emblemático estadio Maracaná, enfrentando al Fluminense. En este encuentro, Arias fue incluido en la alineación titular de su equipo y, antes del inicio del partido, saludó uno por uno a los miembros del cuerpo técnico y a sus antiguos compañeros, gesto típico de cordialidad en el fútbol profesional. Sin embargo, cuando las cámaras enfocaron su recorrido, la afición local protagonizó una reacción muy distinta a la esperada: los hinchas del Fluminense silbaron en masa y corearon una frase ofensiva dirigida directamente hacia él.

Arias, quien tuvo un papel determinante durante su tiempo en el Fluminense, fue objeto de abucheos por parte de los seguidores del equipo carioca. La frase que entonaron fue: “¡Oye, Arias, ve a que te jodan el c*!” La situación fue ampliamente registrada, y el video se puede encontrar en la cuenta oficial de X (antes Twitter) de geglobo.

El contexto detrás de esta reacción por parte de los aficionados radica en la historia reciente de Arias con el club. Fue una figura clave del Fluminense antes de su traspaso al Wolverhampton de Inglaterra, donde permaneció por seis meses. Posteriormente, regresó a Brasil, pero en esta ocasión para unirse al Palmeiras, el denominado ‘verdao’. Esta reconstrucción de su carrera explica en parte la intensidad de la reacción de la afición, que no recibió bien su regreso defendiendo los colores de un equipo rival. De acuerdo con varios informes, la salida de jugadores destacados suele asociarse, entre las hinchadas brasileñas, con sentimientos de traición o deslealtad, lo que ayuda a comprender la magnitud de la reacción hacia Arias.

¿Por qué los hinchas del Fluminense abuchearon a Jhon Arias en el Maracaná?

Los seguidores del Fluminense abuchearon a Jhon Arias durante el partido ante Palmeiras debido a su historial reciente con el club: después de ser una figura clave, se marchó al Wolverhampton y, tras seis meses, regresó a Brasil para jugar con el Palmeiras, un club rival. Esta secuencia de cambios de equipo generó la reacción negativa de la hinchada, que tradicionalmente ve este tipo de pases como una señal de deslealtad.

¿Cuál es la trayectoria reciente de Jhon Arias en el fútbol brasileño?

Jhon Arias se destacó con el Fluminense como uno de sus jugadores principales. Luego, partió al Wolverhampton en Inglaterra por seis meses y, a principios de este año, regresó a Brasil para integrarse al Palmeiras. Este cambio de equipo, especialmente entre clubes rivales, fue motivo de controversia y el origen del malestar manifestado por los hinchas del Fluminense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z