Por: EL PILON SA

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Carlos Aponte, periodista de Noticias Caracol, enfrenta una profunda tragedia familiar tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto. De acuerdo con lo informado por Noticias Caracol y sus propias declaraciones en Blu Radio, Aponte perdió a su padre, Carlos Arturo Aponte, y a su sobrina, Ileana Giraldo Aponte, de tan solo 11 años. Además, el comunicador considera que su madre, Estela Marín, también ha fallecido, ya que permanece atrapada bajo los escombros del edificio El Limonar en Cali, donde las labores de rescate continúan sin descanso.

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Los hechos ocurrieron cuando la familia del periodista se encontraba reunida en Cali, celebrando el cumpleaños de Carlos Arturo, quien había cumplido años el domingo anterior al sismo. Carlos Aponte no pudo asistir a esa reunión porque estaba trabajando en Bogotá. Según relató en entrevista con Blu Radio, su sobrina Ileana, hija de su hermana, se quedó ese día con los abuelos debido a que no tenía clases: "Ella es la niña de la casa, la que está siempre con mamá y con papá, se queda en la casa y los sorprende el temblor". Durante el violento movimiento telúrico, Carlos Arturo intentó proteger a su nieta cubriéndola con su cuerpo, pero una viga colapsó sobre ambos, causándoles la muerte de manera inmediata. En palabras de Aponte: "Él, en un acto de amor, se acurruca, se agacha, tapa a la niña y desafortunadamente una viga termina cayendo y es la que termina la vida de ambos de manera inmediata".

Mientras las autoridades, encabezadas por la Alcaldía de Cali, continúan con el balance de la emergencia, el terremoto ha dejado hasta el momento 96 víctimas mortales y 1.401 personas heridas. Además, permanecen 111 ciudadanos desaparecidos y los organismos de socorro han logrado rescatar a 88 sobrevivientes. En cuanto a infraestructura, el desastre provocó la destrucción total de 45 edificaciones y otras 46 sufrieron daños por colapso parcial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas víctimas dejó el terremoto en Cali según la Alcaldía?

Según el informe actualizado por la Alcaldía de Cali, el terremoto de magnitud 7,4 dejó 96 personas fallecidas, 1.401 heridas y 111 desaparecidas. Además, los socorristas han rescatado con vida a 88 personas entre los escombros, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

¿Cómo fue la tragedia familiar del periodista Carlos Aponte durante el terremoto en Cali?

De acuerdo con el testimonio de Carlos Aponte en Blu Radio, su padre y su sobrina fueron sorprendidos por el sismo mientras festejaban en familia. Su padre, en un intento de proteger a la niña, la cubrió con su cuerpo, pero ambos murieron debido a la caída de una viga. La madre de Aponte, Estela Marín, permanece desaparecida bajo los escombros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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