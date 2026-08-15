Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

La Alcaldía de Bogotá, en alianza con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Centro Colombo Americano de Bogotá, anunció la apertura de la tercera convocatoria de ‘Yes, Bogotá’. Esta iniciativa, de acuerdo con Noticias Caracol, representa un enfoque que trasciende la mera enseñanza de inglés y se orienta a conectar a los ciudadanos con opciones laborales tangibles. En esta edición se ofrecen 10.000 cupos gratuitos para mayores de 18 años residentes en Bogotá, quienes deben demostrar un nivel de inglés mínimo A2 según el Marco Común Europeo. El programa busca que los participantes puedan avanzar en el manejo del idioma y fortalecer sus competencias comunicativas para desenvolverse en múltiples situaciones laborales y profesionales.

Sigue a PULZO en Discover

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el lunes 17 de agosto de 2026, a menos que se agoten antes los cupos disponibles. El enfoque del programa está dirigido a aquella población que ya posee conocimientos básicos de inglés, permitiendo que los inscritos utilicen el idioma no solo en la vida cotidiana, sino también en el ámbito laboral, de acuerdo con los lineamientos informados por Noticias Caracol.

La formación comprende 160 horas, desarrolladas en su totalidad a través de plataformas virtuales. Las actividades incluyen tanto momentos sincrónicos (conexión en tiempo real) como asincrónicos (trabajo autónomo), con materiales diseñados para potenciar las habilidades de comunicación. Las entidades organizadoras puntualizan que sectores como BPO (Business Process Outsourcing, subcontratación de procesos empresariales), turismo, gastronomía, tecnología y audiovisuales demandan cada vez más profesionales capaces de comunicarse en inglés. Por ello, la estrategia no solo brinda conocimientos lingüísticos, sino también herramientas orientadas a contextos profesionales.

Una parte fundamental de ‘Yes, Bogotá’ corresponde a los talleres de empleabilidad y actividades de contacto entre los aprendices y empresas que valoran el dominio del inglés. La estrategia contempla incluso ferias laborales en las que 14 empresas participarán en la búsqueda de talento, con aproximadamente 600 vacantes enfocadas principalmente en el sector BPO.

Por otra parte, de los 10.000 cupos, 2.431 tienen como destino específico a residentes de las localidades de Usaquén, Suba, Bosa, Kennedy y Engativá. Según explicó Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, estos cupos son financiados por fondos locales, con el objetivo de responder a las necesidades de territorios que presentan alta demanda de oportunidades de formación y empleabilidad.

El proceso de inscripción se realiza únicamente a través de la página oficial del Centro Colombo Americano de Bogotá. Desde las autoridades se enfatizó que ningún intermediario ni entidad está autorizado a cobrar por la inscripción y que el registro no asegura automáticamente el cupo, pues hay un proceso de selección cuyas condiciones fueron difundidas a través de Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse al programa de inglés gratuito ‘Yes, Bogotá’?

Para participar, usted debe ingresar al sitio web oficial del Centro Colombo Americano de Bogotá, buscar la convocatoria de ‘Yes, Bogotá’, revisar los requisitos, diligenciar el formulario de inscripción y verificar cuidadosamente sus datos antes de enviarlos. Las autoridades recalcan que no existen cobros por el proceso y que, una vez registrados, los aspirantes entrarán a un proceso de selección.

¿Qué significa el nivel de inglés A2 requerido para la convocatoria?

El nivel A2 corresponde a un usuario básico, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas simples y descripciones básicas de sí mismo y su entorno. Es un requisito mínimo para acceder a la formación ofrecida por ‘Yes, Bogotá’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z