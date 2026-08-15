Por: CENET

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El Ministerio del Trabajo tomó acción frente a la emergencia ocasionada por el sismo del 10 de agosto y emitió una circular especial con 16 medidas diseñadas para proteger tanto a los trabajadores como a los empleos en las regiones impactadas por este fenómeno natural. De acuerdo con la información oficial suministrada, el enfoque principal de la cartera laboral es asegurar la vida de las personas afectadas, respaldar la estabilidad de sus ingresos y cautelar la permanencia de los puestos de trabajo que han sido puestos en riesgo tras la emergencia.

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La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, recalcó la importancia de una respuesta humana y solidaria, señalando en sus declaraciones que "detrás de cada puesto de trabajo hay una persona y una familia". Insistió en que el llamado desde el Gobierno es actuar con solidaridad y diálogo, priorizando la protección de la vida pero también haciendo todos los esfuerzos posibles para mantener el empleo en las zonas afectadas.

Entre las principales determinaciones que resalta la circular del Ministerio están la autorización del trabajo en casa cuando las actividades así lo permitan, la adopción de horarios flexibles según las necesidades particulares y la entrega de licencias remuneradas en caso de una grave calamidad doméstica por causas del sismo. Además, se permite el retiro parcial de cesantías para reparar viviendas dañadas, anticipar vacaciones a los empleados que lo soliciten o aceptar permisos voluntarios no remunerados, todo ello dentro de un marco de concertación y acuerdo entre las partes. Otras medidas relevantes incluyen los auxilios solidarios empresariales, el anticipo opcional de la prima correspondiente a diciembre y facilitar la participación segura de los trabajadores en tareas de apoyo y recuperación, siempre bajo la protección del Sistema de Riesgos Laborales, especialmente en el caso de accidentes relacionados directamente con la labor.

De acuerdo con la directriz del Ministerio, el sismo en sí mismo no será considerado como motivo automático para despidos o suspensiones de contratos laborales. La circular también ordena a las empresas fortalecer sus planes de prevención y emergencia, establecer puestos móviles e inspectores itinerantes en los territorios donde el impacto ha sido más fuerte y promover el diálogo social como pieza clave para conservar el empleo y garantizar una recuperación segura.

Finalmente, la ministra reafirmó que cada caso debe ser evaluado considerando sus condiciones particulares y que todas las medidas voluntarias deben ser acordadas, sin que se vulneren los derechos mínimos de los trabajadores. El Ministerio estará presente en el territorio, acompañando y orientando a las comunidades, enfatizando que salvaguardar el trabajo es también una manera de proteger a las familias colombianas, especialmente en contextos de emergencia.

¿Cuáles son las principales medidas laborales adoptadas tras el sismo del 10 de agosto?

Las medidas destacadas por el Ministerio del Trabajo incluyen el trabajo en casa, horarios flexibles, licencias remuneradas por calamidad, retiro parcial de cesantías para reparación de vivienda, vacaciones anticipadas, permisos voluntarios no remunerados, auxilios empresariales solidarios y el anticipo voluntario de la prima de diciembre. Además, se promueve la participación segura en labores de recuperación y la protección frente a accidentes laborales relacionados con la emergencia.

¿El sismo puede ser causal para despido o suspensión de contrato laboral en Colombia?

De acuerdo con la circular emitida por el Ministerio del Trabajo, el sismo del 10 de agosto no constituye una causa automática para despido ni para la suspensión de contratos laborales. Cada situación debe analizarse de manera individual, garantizando el respeto a los derechos fundamentales de los empleados y la concertación voluntaria de las medidas propuestas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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