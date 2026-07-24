La Corte Suprema de Justicia reiteró que retirar cesantías de manera anticipada implica obligaciones tanto para los trabajadores como para los empleadores. En un reciente fallo, el alto tribunal confirmó la legalidad del despido con justa causa de un empleado que no demostró el destino de los recursos que había solicitado.

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El caso correspondió a un trabajador con 37 años de antigüedad en una empresa, quien obtuvo un retiro cercano a 100 millones de pesos de sus cesantías para un fin autorizado por la ley. Sin embargo, nunca presentó los soportes que acreditaran el uso del dinero y tampoco atendió los requerimientos de la compañía para aclarar la situación.

Al revisar el expediente, la Sala de Casación Laboral concluyó que el empleador actuó conforme a la normativa al terminar el contrato, pues el trabajador incumplió una obligación derivada del retiro anticipado de las cesantías.

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El fallo también recordó que las cesantías no pueden retirarse libremente mientras exista la relación laboral, ya que la legislación solo permite anticipos para fines específicos, pero se debe soportar de manera precisa.

¿Cuándo se pueden retirar las cesantías de manera anticipada?

Aunque las cesantías están destinadas a proteger económicamente al trabajador cuando termina su contrato laboral, la legislación colombiana permite retirarlas antes de ese momento en situaciones específicas previstas por la ley.

Entre ellas se encuentran la compra de vivienda, la adquisición de un lote para construir, la construcción, ampliación, mejora o reparación de un inmueble, la liberación de créditos hipotecarios y el pago de educación del trabajador, su cónyuge o compañero permanente y sus hijos.

La Corte Suprema de Justicia recordó que, al solicitar un retiro anticipado, el trabajador debe destinar los recursos exclusivamente al fin autorizado y estar en capacidad de demostrarlo si el empleador lo requiere. De lo contrario, podría enfrentar consecuencias laborales, como ocurrió en el caso analizado por el alto tribunal.

¿Qué responsabilidad tienen las empresas cuando autorizan retiros de cesantías?

El fallo también hizo énfasis en que el deber de velar por el uso adecuado de las cesantías no recae únicamente sobre el trabajador. La Corte señaló que los empleadores deben ejercer control sobre los retiros anticipados que autorizan y verificar que los recursos sean destinados al propósito informado por el empleado.

De esa manera, el tribunal reiteró que existe una responsabilidad compartida en el manejo de este beneficio laboral. Mientras el trabajador debe demostrar que utilizó el dinero conforme a la finalidad autorizada, el empleador tiene la obligación de hacer seguimiento al cumplimiento de ese requisito.