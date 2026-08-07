Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la oferta cultural sigue expandiéndose con iniciativas que buscan acercar la creatividad y la naturaleza a la ciudadanía. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) ha lanzado una invitación abierta a niñas, niños y adultos para participar en el taller ‘Despegar las alas’, una experiencia artística enfocada en la exploración de la fauna urbana de Chapinero. El evento está programado para el sábado 8 de agosto de 2026 y tendrá lugar en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69 de la capital.

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Según información oficial difundida por la SDCRD, ‘Despegar las alas’ está diseñado como un taller de creación plástica que emplea distintas herramientas y metodologías de experimentación, como la escucha activa, la observación directa y el trabajo manual con técnicas de collage y pop-up. Por medio de ejercicios sensoriales y registros sonoros, las personas asistentes podrán descubrir algunas de las especies aladas que conviven en el entorno del CEFE Chapinero. Estas incluyen aves, mariposas, polillas, abejas y otros insectos que conforman la biodiversidad urbana de la zona.

El propósito principal de la actividad es promover la curiosidad y el cuidado por la biodiversidad local, mientras se incentiva el juego y la creatividad, tanto en niños como en adultos. Al finalizar el taller, se espera que cada participante logre crear una pieza tridimensional inspirada en las especies observadas durante la jornada. Un aspecto importante que destaca la organización es que, para las sesiones dirigidas específicamente a infancias, los acompañantes o tutores pueden permanecer y participar activamente en la experiencia creativa, sin ser contados dentro del cupo máximo de participantes, que está limitado a 12 personas por sesión.

La inscripción es obligatoria y gratuita y el ingreso se garantiza únicamente a quienes se registren previamente a través del formulario oficial publicado por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Esta estrategia busca asegurar un ambiente controlado, seguro y adecuado para el desarrollo de la actividad creativa y naturalista, manteniendo el cupo reducido.

De esta forma, ‘Despegar las alas’ representa una oportunidad significativa para quienes desean conectar con la naturaleza y las artes plásticas en un contexto urbano, integrando el aprendizaje sensorial con el compromiso ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse al taller ‘Despegar las alas’ en CEFE Chapinero?

Para participar en el taller ‘Despegar las alas’, ofrecido por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, es necesario realizar una inscripción previa mediante el formulario oficial proporcionado por la entidad. La entrada es gratuita, pero el acceso está limitado a 12 participantes por sesión, lo que asegura una experiencia personalizada y enriquecedora.

¿Qué técnicas artísticas se exploran en el taller ‘Despegar las alas’?

Durante el taller se trabajan técnicas de creación plástica como el collage y el pop-up, procesos artísticos que permiten construir piezas tridimensionales. Además, se utilizan ejercicios sensoriales y registros sonoros para fomentar la observación y el reconocimiento de las especies aladas presentes en la fauna urbana de Chapinero.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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