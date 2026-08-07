Gustavo Petro tendrá este viernes 7 de agosto su último acto como presidente de Colombia antes de entregar oficialmente el cargo a Abelardo de la Espriella. La jornada tendrá un componente poco habitual, debido a que el nuevo mandatario asumirá la Presidencia en Cali y no en Bogotá.

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De acuerdo con información proporcionada por El Tiempo, Alrededor del mediodía, Petro saldrá de la Casa de Nariño y recorrerá la Plaza de Armas en compañía de sus ministros y miembros de su equipo de Gobierno. El mandatario saliente será despedido con un acto protocolario que incluirá la participación de la Guardia Presidencial.

La escena marcará el cierre de los cuatro años de Petro al frente del Ejecutivo y ocurrirá mientras, de manera alterna, en Cali comienzan los preparativos para recibir a las delegaciones e invitados que asistirán a la posesión de De la Espriella en la Arena de la Universidad Santiago de Cali.

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La ceremonia de cambio de mando tendrá una particularidad adicional. Mientras Petro cumple su despedida en Bogotá, los actos de posesión del nuevo presidente se desarrollarán a cientos de kilómetros de la capital, una decisión que modificó el esquema tradicional de las transmisiones presidenciales.

Según el rotativo, está previsto que después de las 3 de la tarde el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, imponga la banda presidencial a De la Espriella. Con ese acto quedará formalizado el comienzo del nuevo periodo presidencial.

Una posesión fuera de Bogotá que cambia el protocolo

La decisión de trasladar la ceremonia a Cali modificó uno de los momentos habituales del cambio de Gobierno. Tradicionalmente, el mandatario entrante llega a la Casa de Nariño después de que su antecesor abandona el Palacio presidencial.

Esta vez, ese tránsito no ocurrirá de la misma manera. Mientras Petro realiza su último acto en Bogotá, De la Espriella estará en Cali para asumir el cargo y pronunciar su primer mensaje como presidente.

El antecedente más reciente se produjo en 2022, cuando Iván Duque salió de la Casa de Nariño y Petro se desplazó posteriormente desde la Plaza de Bolívar hasta la sede presidencial para comenzar su administración.

El cambio de escenario para la posesión de De la Espriella convierte este 7 de agosto en una jornada atípica para el relevo presidencial. Por un lado, Petro cerrará su paso por la Casa de Nariño con el acto de despedida; por el otro, el nuevo mandatario comenzará su periodo desde Cali.

Con la entrega del mando terminará oficialmente la administración de Petro, quien llegó a la Presidencia en 2022 y encabezó el primer Gobierno de izquierda en Colombia. La jornada dará paso a la administración de De la Espriella para el periodo 2026-2030.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.