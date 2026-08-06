Por: El Espectador

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El retrato de la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina, obra del pintor Luis Jaime Rojas Rodríguez, ya se encuentra en el tradicional pasillo de los vicepresidentes de Colombia, marcando un hito como la primera vez que la imagen de una mujer afrodescendiente ocupa ese espacio. La pintura quedó instalada junto al retrato de Marta Lucía Ramírez, quien fue la primera mujer en ejercer como vicepresidenta en el país durante el gobierno de Iván Duque, lo que resalta el avance en representatividad dentro de la política nacional.

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Francia Márquez compartió en su cuenta de X un mensaje en el que subrayó la importancia simbólica de este hecho, señalando que hace décadas resultaba impensable que una mujer afrodescendiente pudiera ocupar la Vicepresidencia de la República. "Hoy quiero agradecer al pueblo colombiano por permitirme gobernar este país durante estos cuatro años, mandato que asumí con el corazón bien puesto", afirmó, en palabras recogidas por diferentes medios nacionales.

El retrato, elaborado por el artista Luis Jaime Rojas Rodríguez —también responsable del retrato oficial del presidente Gustavo Petro—, presenta a la vicepresidenta de medio cuerpo, luciendo un vestido verde y con un fondo oscuro. Los aretes dorados con el mapa de Colombia que lleva puestos son un símbolo que empleó a menudo a lo largo de su gestión. El marco de madera, con detalles dorados, enmarca una placa que identifica el cargo, el nombre completo de la vicepresidenta y el periodo de gobierno (2022-2026).

A través de otro mensaje, Márquez manifestó: "Abrimos las puertas para que no se cierren jamás, para que las niñas, niños, la juventud, las y los líderes sociales y las mujeres en toda su diversidad, desde todos los territorios, sueñen y se atrevan a ocupar el Estado en favor de la vida, la paz, la justicia social y la dignidad”. Su voz refleja el sentido de inclusión y esperanza que caracteriza su trabajo político.

Durante la semana en que se presentó este retrato también se develaron otras tres obras, entre ellas las de Gustavo Petro, presidente saliente, Juan José Nieto Gil, primer presidente afrodescendiente de Colombia, y José María Melo, considerado el primer mandatario indígena de la nación. La propia Márquez fue quien restituyó el retrato de Nieto Gil a la Casa de Nariño luego de que permaneciera en su oficina durante cuatro años, respondiendo así a uno de los pedidos de Petro para exhibir su propio retrato.

Esta serie de develaciones en la Casa de Nariño, según informó El Espectador, representa un acto de reconocimiento a la diversidad histórica y étnica en los más altos cargos del Estado colombiano.

¿Quién es el autor del retrato de Francia Márquez en la Casa de Nariño?

El autor del retrato de Francia Márquez es Luis Jaime Rojas Rodríguez, un pintor colombiano que también realizó la pintura oficial del presidente saliente Gustavo Petro. Su trabajo fue destacado en la reciente serie de retratos de personalidades históricas y actuales de la vida política colombiana, según datos publicados por El Espectador.

¿Por qué es importante la inclusión del retrato de Francia Márquez en el pasillo de vicepresidentes?

La inclusión de la imagen de Francia Márquez en el pasillo de vicepresidentes es un hecho histórico porque se trata del primer retrato de una mujer afrodescendiente en ese espacio. Esto simboliza un avance significativo hacia la representación y diversidad étnica y de género en la política colombiana, como se resaltó en las declaraciones de la vicepresidenta y la cobertura de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.