Por: El Espectador

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En los últimos días previos a dejar el poder, el presidente Gustavo Petro llevó a cabo una serie de nombramientos notariales que han llamado la atención en el ámbito político y público, especialmente por la premura con la que se realizaron. De acuerdo con información de El Espectador, Petro designó a nueve notarios en menos de 72 horas, entre el 3 y el 5 de agosto, justo antes de la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente. Los decretos oficiales de estos nombramientos se emitieron de manera consecutiva, dejando clara la intención de dejar estructurada esta parcela de la administración antes del cambio de gobierno.

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El caso de Inti Asprilla, excongresista de la Alianza Verde que no consiguió mantener su curul en las elecciones del 8 de marzo, generó comentarios particulares tras ser nombrado notario segundo de Soacha, Cundinamarca. Según el decreto firmado por la ministra de Justicia, Cielo Rusinque, Asprilla fue designado en condición de interino y deberá presentar la documentación exigida por ley para ocupar el cargo. Este nombramiento tuvo efecto inmediato a partir del 5 de agosto de 2026. Junto a él, también se designaron como notarios a Oriana Melo Gaviria (Palmira, Valle del Cauca), Tatiana Arévalo Uribe (Bucaramanga, Santander), Efvanni Paola Palmariny (Bogotá) y Hilton Alexander Gutiérrez (Nobsa, Boyacá), todos ese mismo cinco de agosto.

Además, dos días antes, se realizaron otros cambios relevantes: Enrique Torres Pinto fue retirado como notario de Bucaramanga y se designaron en Rionegro (Antioquia) a Irma Susana Caballero y en Cartagena (Bolívar) a Jorge Alberto Rey. Todos estos nombramientos son en calidad de interinidad, bajo la premisa de que cumplen con las condiciones legales exigidas para ejercer la función notarial. La designación en interinidad implica que los nombrados ocupan el cargo de manera provisional, mientras se realiza un proceso formal definitivo.

La atención sobre estos cambios no es fortuita. Tal como revela El Espectador, 2026 ha visto al menos 20 nuevos nombramientos notariales (cerca de 75 desde el inicio del “Gobierno del cambio”), varios de ellos asociados a figuras con nexos políticos o conexiones con la Casa de Nariño. Este fenómeno, sin embargo, no es exclusivo del gobierno saliente. Antes de la salida de Iván Duque, también se realizó una “cascada” de designaciones similares, involucrando a allegados y políticos de confianza. El nombramiento de notarios, órganos con alta remuneración según volumen de trámites gestionados aunque de bajo perfil público, permanece bajo observación por su estrecha relación con intereses políticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los nombramientos de notarios de Gustavo Petro han generado controversia?

La controversia surge porque la mayoría de estos nombramientos ocurrieron justo antes del fin del mandato de Gustavo Petro, en un sector caracterizado por su relevancia política y sus salarios elevados. Además, algunos de los nuevos notarios, como Inti Asprilla, tienen antecedentes en la política y conexiones con el gobierno saliente, lo que refuerza la percepción de que existen motivaciones políticas detrás de estas decisiones, tal como ha reseñado El Espectador.

¿Qué significa estar designado como notario ‘en interinidad’?

La designación ‘en interinidad’ implica que la persona ocupa el cargo de notario de forma temporal y provisional, hasta que se nombre a un titular definitivo mediante un proceso formal, en cumplimiento de las exigencias legales establecidas para la función notarial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.