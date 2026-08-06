Por: El Espectador

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El presidente electo Abelardo de la Espriella puso la lupa sobre el manejo de los contratos en el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonigualdad), una entidad actualmente en proceso de liquidación según el decreto 626 de 2026. De acuerdo con un comunicado oficial, De la Espriella y su Equipo de Empalme Anticorrupción hicieron una notificación formal al liquidador del Ministerio de la Igualdad, Rafael Rodríguez Ortiz, y también al presidente de Fiduagraria, Guillermo Javier Zapata, donde exigen que se detengan de inmediato las presuntas “maniobras contractuales de última hora” en Fonigualdad.

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La solicitud tiene fundamentos claros en la preocupación de que los contratos identificados van más allá de las facultades legales asignadas para la liquidación, como se establece en los artículos 4 y 34 del citado decreto. El comunicado enfatiza que “cualquier omisión de debida diligencia o giro de recursos comprometerá la responsabilidad fiscal, disciplinaria, penal y civil de los administradores y fiduciarios involucrados”. Así mismo, se señala que las exigencias planteadas son “concretas y no admiten dilación”, lo que implica la suspensión absoluta de nuevas contrataciones de personal a través de empresas temporales o bolsas de empleo.

Uno de los focos principales de la advertencia es la congelación de 9.082 millones de pesos en conceptos de nómina, anticipos y desembolsos relacionados con el contrato EGA-033ICD-008-2026, el cual fue suscrito con la empresa LABORANDO S.A.S para la misión de 1.270 personas, por un monto total de 30.275 millones de pesos. Además, se solicitó la entrega completa del inventario contable y contractual para propósitos de auditoría, y la notificación también fue enviada con copia al presidente saliente Gustavo Petro, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, Fiduprevisora y Fiducoldex.

Según un informe de auditoría fiscal de la Contraloría sobre la vigencia de 2025, el Ministerio de la Igualdad, que está siendo liquidado, evidenció baja ejecución presupuestal, afectando el acceso de poblaciones históricamente excluidas a los derechos que la institución buscaba proteger. Además, se han reportado denuncias sobre duplicidad de funciones entre entidades como la Casa de Nariño y el Departamento de Prosperidad Social, ausencia de avances en proyectos clave y falta de respuesta sobre el funcionamiento de Fonigualdad, entidad que operaba bajo una dirección separada del Ministerio de la Igualdad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implicaciones tiene la suspensión de contratos en Fonigualdad para el nuevo gobierno?

La suspensión inmediata de los contratos y de nuevas vinculaciones en Fonigualdad, ordenada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, busca asegurar transparencia en el uso de los recursos públicos durante el empalme. Según el comunicado, evitar posibles irregularidades permitirá que el nuevo gobierno asuma el control de la entidad sin que existan compromisos previos que puedan afectar su gestión, especialmente ante la vigilancia de organismos como la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.

¿Por qué se encuentra Fonigualdad en proceso de liquidación según el decreto 626 de 2026?

Fonigualdad se encuentra en proceso de liquidación debido a decisiones del gobierno saliente que fueron oficializadas mediante el decreto 626 de 2026. De acuerdo con informes y auditorías citados en el artículo, la entidad enfrentó una baja ejecución en la administración de recursos y denuncias sobre duplicidad de funciones y falta de avances en proyectos, lo que condujo a este proceso de cierre bajo supervisión legal y fiscal estricta.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.