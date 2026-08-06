Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El representante a la Cámara Daniel Briceño expuso recientemente que el equipo de trabajo del presidente electo Abelardo de la Espriella tomó la decisión de no transmitir la ceremonia de posesión presidencial por medio de RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia). Según informó Briceño, esta determinación evitó el gasto de $2.450 millones que ya se encontraba destinado mediante un contrato firmado durante la administración del presidente Gustavo Petro. El congresista explicó que dicho contrato había sido suscrito previamente para garantizar la transmisión oficial del acto de posesión, práctica usual en la transición de gobiernos en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con las declaraciones de Briceño, el contrato entre RTVC y el Estado se terminó de forma anticipada, pues el Gobierno entrante decidió cambiar el esquema establecido por la administración saliente. Esta modificación implicó la no utilización del sistema público de medios para la cobertura de la ceremonia, evento que usualmente es transmitido a través de plataformas oficiales financiadas con recursos públicos. Briceño aseguró que su cancelación “permitió evitar el desembolso de recursos públicos”, ya que el contrato “fue terminado de manera anticipada y sin ejecución”, en palabras textuales del representante.

Hasta ahora, no se han emitido comunicados oficiales por parte de RTVC ni del Gobierno saliente sobre las declaraciones de Briceño respecto a la finalización del contrato y el uso de los recursos estatales asignados al evento. El foco de la información radica en el ahorro significativo de dinero público tras la medida adoptada por el equipo de Abelardo de la Espriella, aunque se desconoce si habrá una cobertura alternativa o si el acto será transmitido por otros medios. La falta de comunicados oficiales deja abierta la expectativa sobre los pasos a seguir y las razones detalladas detrás de la decisión, así como la postura formal de RTVC frente a la terminación anticipada del convenio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consistió el contrato de transmisión de la posesión presidencial con RTVC?

El contrato mencionado por Daniel Briceño era un acuerdo suscrito durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro para que RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia) se encargara de la transmisión oficial de la ceremonia de posesión presidencial. Sin embargo, tras la decisión del Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella de no hacer uso de ese esquema, el contrato fue cancelado anticipadamente y no llegó a ejecutarse.

¿Por qué se evitó un gasto público de $2.450 millones en la transmisión de la posesión presidencial?

Según el representante a la Cámara Daniel Briceño, se evitó el desembolso de $2.450 millones porque el contrato firmado con RTVC fue terminado antes de ejecutarse. La decisión del equipo del nuevo presidente electo de no emplear el sistema público de medios, cambió el proceso tradicional y permitió que estos recursos estatales no se gastaran en la transmisión del evento.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.