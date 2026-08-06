Por: El Espectador

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A tan solo horas de la posesión presidencial, el gobierno de Gustavo Petro firmó el decreto 1012 de 2026, el cual introduce una suspensión temporal en algunos de los requisitos habituales para el nombramiento de funcionarios en el alto gobierno. De acuerdo con El Espectador, la norma busca facilitar el proceso de conformación del gabinete de Abelardo de la Espriella, quien asumirá la presidencia el viernes 7 de agosto.

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El decreto, firmado el 5 de agosto, establece una suspensión durante 15 días calendario sobre la obligación de publicar hojas de vida y evaluar competencias de candidatos a cargos de libre nombramiento y remoción en la Rama Ejecutiva del orden nacional. Específicamente, se suspenden los efectos de los artículos 2.2.13.2.2 y 2.2.13.2.3, que exigen una evaluación de competencias y la publicación de la hoja de vida en la web oficial durante al menos tres días antes de la posesión y nombramiento. También se deja sin efecto temporalmente el parágrafo del artículo 2.2.5.1.3 del Decreto 1083 de 2015, que regula los puestos que deben ser designados directamente por el Presidente de la República.

La medida, de carácter excepcional, fue tomada bajo el argumento de que es esencial garantizar la continuidad en la administración pública y permitir que el nuevo mandatario cuente con su equipo desde el primer día de gestión. Así, tan pronto como De la Espriella tome juramento, podrá firmar los decretos de nombramiento y posesionar a sus ministros y otros altos funcionarios, sin tener que esperar los plazos ordinarios previstos en la ley para publicación y evaluación.

La excepción aplica exclusivamente a funcionarios que deben ser nombrados directamente por el Presidente y a quienes pertenecen al Departamento Administrativo de la Presidencia. Entre las carteras clave que contarán con nuevos jefes se encuentran Interior, Hacienda, Defensa, Justicia, Comercio, Educación, Transporte, Ambiente, Deporte, Vivienda, Exteriores, Agricultura, Minas, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Cultura, Trabajo, Salud y Ciencias, con nombres destacados como Rodrigo Lara, Miguel Gómez y Viviane Morales, según detalla El Espectador.

¿Qué cambios permite el decreto 1012 de 2026 en los nombramientos del gabinete presidencial?

El decreto 1012 de 2026 permite que, por un periodo de 15 días, no se exijan la publicación de hojas de vida ni la evaluación de competencias para aspirantes a empleos de libre nombramiento y remoción que dependen directamente del presidente. Esto agiliza el proceso y permite la posesión inmediata del gabinete del presidente Abelardo de la Espriella al inicio de su mandato.

¿A quiénes aplica la suspensión de requisitos del decreto 1012 durante el cambio de gobierno?

La suspensión aplica únicamente a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva nacional cuya nominación es responsabilidad directa del Presidente de la República, así como a quienes forman parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Otros cargos no están cobijados por esta excepción temporal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.