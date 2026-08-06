Por: Noticiero 90 minutos

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En los días previos a la posesión oficial de Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto, se hace evidente que uno de los rituales más emblemáticos que marca el cambio de gobierno no se llevará a cabo. Se trata de la imposición de la Orden de Boyacá en el grado de Gran Collar, una distinción que tradicionalmente otorga el presidente saliente al mandatario electo antes de que este asuma el cargo. Esta ceremonia, de acuerdo con la normativa vigente, representa tanto un símbolo de continuidad institucional como un gesto protocolario de respeto entre gobernantes.

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Según la información recogida, la causa principal de la suspensión del acto tiene origen en la falta de comunicación entre Gustavo Petro, presidente saliente, y su sucesor. La ruptura del proceso de empalme y los constantes cuestionamientos de Petro acerca de la legitimidad de la elección presidencial habrían hecho inviable la realización de este acto constitucional. Ya en el pasado, la tradición siguió su curso aun cuando los presidentes salientes y entrantes tenían marcadas diferencias políticas. Tal fue el caso de la condecoración de Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos y luego este a Iván Duque. La última vez que se llevó a cabo esta entrega fue el 5 de agosto de 2022, cuando Iván Duque Márquez impuso la Orden de Boyacá a Gustavo Petro.

El carácter obligatorio de este acto está estipulado en el numeral 8 del artículo 13 del Decreto 770 de 1982, el cual determina que el presidente de la República, antes de dejar su cargo, debe condecorar al presidente electo con la Orden de Boyacá en el grado de Gran Collar. Sin embargo, la ausencia de la ceremonia no afecta legalmente la asunción de Abelardo de la Espriella como Gran Maestre de las órdenes nacionales, función que adquiere desde el momento en que presta juramento ante el Congreso de la República.

De confirmarse la falta de esta ceremonia, sería una de las pocas ocasiones en la historia reciente en que este protocolo no se realiza antes del traspaso oficial del poder, subrayando la discontinuidad política y protocolaria que marca la transición actual en Colombia.

¿Por qué la imposición de la Orden de Boyacá no se realizará en la posesión de Abelardo de la Espriella?

La imposición de la Orden de Boyacá quedó prácticamente descartada debido a la falta de comunicación entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. Según lo expresado en la información disponible, la ruptura del proceso de empalme y los cuestionamientos de Petro sobre la legitimidad de la elección presidencial hicieron imposible la realización de este acto tradicional.

¿La ausencia de la imposición de la Orden de Boyacá afecta la posesión presidencial?

No. Aunque el acto de condecoración tiene un peso simbólico y está consagrado en la normativa, su ausencia no impide que Abelardo de la Espriella asuma sus funciones presenciales. De acuerdo con el Decreto 770 de 1982, el presidente electo adquiere la condición de Gran Maestre de las órdenes nacionales con la toma de posesión ante el Congreso de la República, incluso si no ha recibido la insignia previamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.