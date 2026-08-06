Por: El Espectador

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La Universidad de Cundinamarca enfrenta actualmente una situación crítica relacionada con el financiamiento de la matrícula de estudiantes nuevos que ingresarán en el semestre 2026-2. De acuerdo con información confirmada por la propia institución, el Consejo Superior decidió destinar recursos institucionales para cubrir, de manera excepcional, el costo de inscripción para este grupo de aspirantes. Esta resolución surge debido a la cercanía del inicio del periodo académico y la ausencia de respuesta oficial del Gobierno Nacional sobre la solicitud de fondos que permitirían dar continuidad a la política de gratuidad en la educación superior.

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De acuerdo con la Universidad, un total de 1.716 jóvenes que desean iniciar sus estudios actualmente necesita apoyo para pagar el valor de su matrícula. Para garantizar el ingreso de todos estos estudiantes, es necesario reunir COP 3.004 millones. Sin embargo, hasta el momento, el único aporte confirmado corresponde a COP 396,7 millones provenientes de la Gobernación de Cundinamarca, cifra que representa apenas el 13 % de lo requerido.

La crisis financiera no fue inesperada. El pasado 27 de julio, la Universidad había alertado al presidente Gustavo Petro mediante una misiva, advirtiendo sobre posibles dificultades presupuestales que amenazaban el acceso de cientos de jóvenes, en particular de familias vulnerables. No obstante, ante la falta de una respuesta favorable, el Consejo Superior decidió incorporar recursos propios como medida extraordinaria. La Universidad, sin embargo, no especificó el monto total de esos fondos ni indicó cuántas personas serán finalmente beneficiadas.

La vicerrectora Académica defendió la decisión afirmando que era necesario garantizar que los estudiantes no vieran truncado su inicio en la educación superior por la falta de un respaldo presupuestal. También explicó que esta solución temporal permite el arranque del semestre mientras siguen las gestiones ante el Gobierno Nacional. Recalcó que esta estrategia no es sostenible y no podrá repetirse en futuros periodos con fondos institucionales propios.

La inquietud de la Universidad de Cundinamarca se extiende más allá del segundo semestre de 2026. En efecto, la institución solicitó oficialmente al Gobierno una suma de COP 45.492 millones para 2027, indispensables para asegurar que la gratuidad deje de depender de decisiones de emergencia y pueda sostener el ingreso y permanencia de la matrícula estudiantil. La directiva universitaria insistió en que cubrir matrículas con recursos propios no constituye una vía permanente y pidió al Gobierno Nacional establecer una financiación estable y sólida para mantener la política de gratuidad en los próximos años.

¿Cuántos estudiantes serán beneficiados con la matrícula gratuita en la Universidad de Cundinamarca?

Hasta el momento, la Universidad de Cundinamarca no ha precisado cuántos de los 1.716 estudiantes nuevos podrán acceder al apoyo de matrícula gratuita, ya que la cuantía exacta de los recursos institucionales asignados no se hizo pública. Esto implica que el beneficio podría ser parcial o limitarse según la disponibilidad de fondos.

¿Por qué la Universidad de Cundinamarca debe financiar matrículas con recursos propios?

La Universidad tomó esta decisión ya que el Gobierno Nacional no respondió oportunamente a la solicitud para financiar la gratuidad de matrícula, y los aportes recibidos de la Gobernación apenas cubren una fracción menor de lo necesario. Esto obligó a una solución transitoria con fondos institucionales, aunque la rectoría aclaró que este mecanismo no es sostenible y exige una fuente de financiación oficial y permanente para garantizar la continuidad de la política pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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