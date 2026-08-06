A pocas horas de dejar la Casa de Nariño, el Gobierno de Gustavo Petro tomó una decisión que tendrá efectos directos sobre la administración que asumirá Abelardo de la Espriella y fue la expedición de un decreto que flexibiliza temporalmente algunos de los requisitos para que el nuevo presidente pueda completar su gabinete.

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Se trata del Decreto 1012 de 2026, firmado el 5 de agosto, que suspende durante 15 días calendario los efectos de varias disposiciones relacionadas con los nombramientos de funcionarios de libre nombramiento y remoción en la Rama Ejecutiva del orden nacional.

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#Política | El Gobierno Petro expidió un decreto para que, por un término de 15 días, se suspendan las pruebas meritocráticas y la publicación de hojas de vida en el @DapreCol para cargos de libre nombramiento y remoción: esto aplicaría para ministros, viceministros, embajadores,… pic.twitter.com/RzqtIknWmK — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 6, 2026

La medida deja en pausa durante ese periodo la obligación de que los candidatos presenten una evaluación de competencias antes de ser designados. También suspende temporalmente el requisito de publicar durante tres días la hoja de vida de los aspirantes en las páginas web correspondientes.

El decreto también toca una disposición del Decreto 1083 de 2015 que establece cuáles son los cargos de la Rama Ejecutiva cuya nominación está directamente en manos del presidente de la República.

La decisión llega justo cuando De la Espriella comienza a asumir el poder y debe completar la nómina de funcionarios que lo acompañarán durante su administración. La suspensión de estos requisitos le permitiría avanzar con mayor rapidez en los nombramientos durante las primeras semanas de Gobierno.

Polémicas y logros de Petro

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