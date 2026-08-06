El debate nacional sobre el rumbo del orden público, la seguridad territorial y los desafíos institucionales que heredará la nueva administración del Estado sigue generando profundas reacciones en los círculos de opinión y análisis político del país. Recientemente, durante su intervención en los espacios de Blu Radio, el reconocido panelista y analista Álvaro Forero puso sobre la mesa un crudo y detallado diagnóstico acerca de la compleja situación de seguridad que afronta Colombia, advirtiendo que el gran desafío del próximo mandato consistirá en enderezar un camino institucional que acumula años de deterioro progresivo, según detalló el espacio radial.

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Para el analista, resulta fundamental separar las narrativas políticas de las realidades objetivas que dictan el día a día en las regiones más golpeadas por la violencia. En primer lugar, Forero cuestionó sin ambages la concepción estratégica de la denominada política de paz del gobierno saliente, señalando que los supuestos teóricos bajo los cuales se diseñó no respondieron a la dinámica real de la criminalidad actual en el territorio nacional. “La paz total fue un gran fracaso porque estaba concebido en términos de un conflicto armado que ya no existe en Colombia”, sentenció enfáticamente el experto ante los micrófonos de la emisora, poniendo en tela de juicio la eficacia de los diálogos y acuerdos parciales sostenidos con distintas estructuras armadas ilegales que operan al margen de la ley, de acuerdo con el informe periodístico.

Sin embargo, el análisis presentado por el panelista fue mucho más allá de una simple crítica coyuntural al cuatrienio que finaliza, al incorporar un componente histórico que apunta directamente a las responsabilidades acumuladas desde administraciones anteriores. Forero advirtió con vehemencia que la crisis de orden público no es un fenómeno exclusivo de los últimos cuatro años, sino que responde a un debilitamiento progresivo y acelerado que ha venido gestándose de manera constante desde el año 2018, de acuerdo con el recuento político del programa.

Al respecto, el analista fustigó la forma en que se manejaron las directrices de defensa y negociación en el mandato del expresidente Iván Duque, calificando aquellas decisiones bajo términos severos sobre la falta de una estrategia sólida de contención y control estatal. “En el gobierno anterior no hubo una política de negociación, hubo una política de ajúa, ahí empezó ese deterioro, el estado lleva dos gobiernos debilitando muchísimo el equilibrio de fuerzas con los grupos armados”, puntualizó el experto, enfatizando que tanto la administración saliente como la precedente permitieron que las organizaciones criminales ganaran terreno y capacidad de intimidación frente a las instituciones democráticas, según consignó el medio de comunicación.

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Frente a este complejo panorama heredado, Forero hizo un llamado a la mesura y al realismo político, advirtiendo a la ciudadanía que las problemáticas estructurales de violencia no se resolverán de manera mágica ni automática tras el cambio de mando presidencial. La ilusión de que una simple transición de gobierno baste para restablecer el orden público es una falacia peligrosa, por lo que el verdadero peso de la prueba recaerá sobre las decisiones ejecutivas que se adopten desde el primer día de gobierno, de acuerdo con el análisis radial.

De esta manera, la gran incógnita que deberá despejar el nuevo equipo gubernamental gira en torno a la arquitectura operativa y estratégica que se implementará de manera urgente para recuperar el monopolio de la fuerza, garantizar la protección de las comunidades vulnerables y restablecer el balance de poder frente a los grupos armados ilegales en las regiones más críticas del territorio nacional, concluyó el analista en el espacio de debate.

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