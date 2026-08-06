El gobierno de De la Espriella prepara un cambio de rumbo en la política de combustibles y energía, con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas, recuperar la producción nacional de hidrocarburos y revisar el funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

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La nueva administración considera que el fondo debe volver a cumplir su función original de amortiguar las fluctuaciones internacionales del petróleo y no operar como un mecanismo permanente de subsidios.

El futuro ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha advertido que el país deberá asumir ajustes fiscales para corregir los desequilibrios del FEPC.

Aunque el gobierno saliente de Gustavo Petro destacó que redujo la deuda del fondo mediante pagos a Ecopetrol, aún persisten obligaciones pendientes.

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En materia energética, De la Espriella buscará reactivar la exploración y producción de petróleo y gas, impulsar la firma de nuevos contratos y respaldar el desarrollo responsable del fracking, con la meta de recuperar la autosuficiencia energética y reducir la dependencia de las importaciones.

No obstante, expertos advierten que existe un margen muy limitado para reducir el precio de la gasolina en el corto plazo.

Centros de estudios como Anif y Fedesarrollo señalan que una rebaja significativa podría afectar la estabilidad del FEPC y generar nuevas presiones sobre las finanzas públicas, especialmente en un contexto de volatilidad del precio internacional del petróleo y de la tasa de cambio.

Por ello, cualquier ajuste en los combustibles dependerá del equilibrio entre el alivio para los consumidores y la sostenibilidad fiscal del país.

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