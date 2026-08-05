Por: VALORA ANALITIK

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En el marco de las auditorías que hace el gobierno De la Espriella sobre estados financieros y presupuestales, que deja el gobierno Petro, hay una serie de llamados de atención para los próximos meses.

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De acuerdo con el Gobierno entrante, hay serias preocupaciones por falta de recursos que mantendrían en vilo la correcta administración de programas sociales.

Justamente uno de estos es el de Colombia Mayor, recursos que se entregan a los adultos mayores en situación de pobreza y que varía entre los $80.000 y $225.000. Dice el gobierno De la Espriella que ese subsidio estaría en riesgo para las transferencias entre agosto y diciembre de este año.

“El programa Adulto Mayor enfrenta un déficit cercano a $3,2 billones que pone en riesgo los pagos a cerca de 3 millones de beneficiarios entre agosto y diciembre de 2026”, indica el reporte.

Más alertas del gobierno De la Espriella

Ha mencionado la nueva administración que, a pesar del déficit, se van a garantizar los recursos para aumentar la transferencia hasta los $450.000 que se pagarán de manera mensual.

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Finalmente, alertó el gobierno De la Espriella que en la primera infancia, la Contraloría identificó servicios pedagógicos contratados con entidades sin relación alguna con la educación inicial, entre ellas asociaciones campesinas, pesqueras y plataneras.

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Mientras que, en reforma agraria, más de “45.500 familias campesinas recibieron predios sin títulos formalizados y el cumplimiento de la meta de entrega de tierras alcanza apenas el 18 %: de 1.500.000 hectáreas prometidas, solo se entregaron 282.975”.

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