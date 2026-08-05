Los ciudadanos ya pueden descargar el certificado del Registro Universal de Ingresos (RUI), el documento que acredita la clasificación socioeconómica del hogar y que será utilizado de forma gradual para la focalización de subsidios y programas sociales en Colombia.

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(Vea también: ¿Recibe dinero por Nequi? Gobierno tendrá en cuenta esos ingresos para Sisbén y subsidios)

Desde el 1 de agosto de 2026, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) puso en marcha el Registro Universal de Ingresos (RUI), una herramienta que reemplazará progresivamente al Sisbén como principal mecanismo para identificar a los potenciales beneficiarios de ayudas del Estado. El sistema funciona mediante el cruce de información de distintas entidades públicas para estimar los ingresos reales de los hogares.

Con la entrada en funcionamiento de la plataforma, los ciudadanos pueden consultar su clasificación, verificar la información registrada sobre su núcleo familiar y descargar un certificado que podrá ser solicitado para diferentes trámites relacionados con programas sociales. Durante el periodo de transición, el RUI coexistirá con el Sisbén mientras se completa la migración al nuevo modelo.

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El certificado puede obtenerse de manera virtual a través de la Ventanilla Social, el portal oficial habilitado por el DNP para centralizar los servicios del Registro Social de Hogares, el Sisbén y el RUI. Sin embargo, la entidad advirtió que, debido a la alta demanda, la plataforma puede presentar demoras o intermitencias en algunos momentos del día.

¿Cómo descargar el certificado del RUI?

Para obtener el documento, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma oficial de la Ventanilla Social del DNP.

del DNP. Seleccionar la opción “Consulta RUI” .

. Elegir el tipo de documento e ingresar el número de identificación.

Consultar la información registrada sobre el hogar.

Descargar el certificado en formato PDF desde la misma plataforma.

¿Para qué sirve el certificado del RUI?

El certificado permite acreditar la clasificación socioeconómica asignada por el Registro Universal de Ingresos, información que será utilizada por las entidades del Estado para focalizar subsidios, transferencias monetarias y otros programas sociales.

El documento también facilita que los ciudadanos conozcan cómo aparece registrada la información de su hogar y, en caso de detectar inconsistencias, puedan solicitar las actualizaciones correspondientes durante el periodo de transición establecido por el Gobierno.

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