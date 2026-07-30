Por: Portal Bogotá

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El programa ‘Conexión Social’, resultado de la colaboración entre la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), avanza de manera significativa en brindar acceso gratuito a internet y computadores a las familias más vulnerables de Bogotá. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía, ya se han entregado 362 computadores a personas vinculadas con los servicios sociales de la entidad, abarcando seis localidades: San Cristóbal, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Kennedy.

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Una de las más recientes jornadas de entrega tuvo lugar en el Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria, en la localidad de San Cristóbal. En ese evento participaron 164 personas con el entusiasmo de ganar un computador, herramienta vital para acceder a mejores oportunidades de educación, trabajo y uso de tecnologías. El proceso de selección de los beneficiarios estuvo caracterizado por la transparencia: según la SDIS, se utilizó un sistema de balota aleatoria que garantizó la igualdad de oportunidades entre todos los participantes, evitando así intermediarios y cualquier tipo de favoritismo.

Las historias de los ganadores reflejan el impacto de este programa. Yeimy Olla, una de las beneficiarias, expresó su alegría y explicó cómo el computador contribuirá a la educación de sus hijos y al fortalecimiento de su emprendimiento. Por su parte, María Eugenia Benítez destacó la utilidad del equipo tanto para los estudios de sus hijos —incluyendo uno que cursa formación técnica en el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje)— como para su propio deseo de seguir formándose académicamente.

El acompañamiento de la Veeduría Distrital respalda el proceso, asegurando su legalidad y vigilancia permanente sobre la transparencia de los sorteos. Iván Osejo, director de Análisis y Diseño Estratégico de SDIS, afirmó que "todo el proceso se realiza directamente con la ciudadanía, sin intermediarios ni pagos, y las asignaciones se llevan a cabo con base en un cronograma gradual según el ingreso de cada localidad al programa".

Los hogares seleccionados reciben conectividad gratuita por fibra óptica de 25 megas, acceso a la plataforma educativa EdTech y computadores portátiles, priorizando familias con estudiantes, personas cuidadoras o en condición de discapacidad, clasificadas en los grupos de mayor vulnerabilidad del Sisbén (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales).

Al 23 de julio de 2026, ‘Conexión Social’ ha conectado 80.938 hogares, siendo Bosa, Kennedy y Suba las localidades con mayor cobertura. El programa continúa cerrando la brecha digital de la ciudad mediante un proceso inclusivo y transparente, facilitando herramientas tecnológicas esenciales para el desarrollo personal y familiar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden acceder las familias de Bogotá al programa ‘Conexión Social’?

Las familias interesadas deben estar priorizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social y pertenecer a los grupos más vulnerables del Sisbén. El proceso de asignación se realiza mediante jornadas públicas en las localidades participantes, con sorteos transparentes y acompañamiento de las autoridades de control.

¿Qué beneficios ofrece el programa ‘Conexión Social’ para la educación y el emprendimiento en Bogotá?

El programa proporciona internet por fibra óptica, computadores y acceso a una plataforma educativa, herramientas que facilitan el aprendizaje virtual, el desarrollo de habilidades digitales y el fortalecimiento de proyectos de emprendimiento para los hogares beneficiarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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