Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá vuelve a transformarse este viernes 31 de julio de 2026 con una nueva edición de ‘Tardeando el Centro’, una iniciativa impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá que invita a redescubrir el Centro Histórico e Internacional. En el marco de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, esta jornada reúne a museos, bibliotecas, galerías, teatros, restaurantes y escenarios culturales, todos articulados bajo el liderazgo de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), para ofrecer una programación diversa desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche. Según la agenda oficial, cada visitante puede construir su propio recorrido, eligiendo actividades culturales, artísticas y gastronómicas, y disfrutando sin prisa del patrimonio vivo de la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los momentos centrales será la actividad ‘La luz que rompe el silencio’, una conmemoración en el Parque Santander liderada por el Instituto Distrital de Turismo en colaboración con la FUGA, la Alcaldía Local de Santa Fe, varias secretarías de gobierno y organizaciones aliadas de la estrategia Zonas Seguras, Libres de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) y Trata de Personas. Este acto artístico y de memoria, que se realiza en el Día Mundial contra la Trata de Personas, busca promover la reflexión ciudadana y el compromiso con la defensa de los derechos humanos. Entre las 3:00 p. m. y las 8:00 p. m., el parque será escenario de intervenciones circenses, arte en el espacio público, música en vivo, acciones pedagógicas y emprendimientos locales, culminando con una ofrenda floral, minuto de silencio y encendido colectivo de velas en homenaje a las víctimas.

Simultáneamente, la programación de ‘Tardeando el Centro’ se extiende por otros espacios. En la FUGA destaca el ciclo de la VIII Bienal de Artes Plásticas y Visuales y la Franja ConMemoria, que homenajeará a la lideresa afrocolombiana Virgelina Chará a través de un diálogo, costurero colectivo y cierre artístico para resaltar su trabajo por la paz y los derechos humanos. Las exposiciones ‘Geografías Afectivas’ en el Museo de Arte Moderno, la visita guiada ‘La Lindosa: arte rupestre y memoria viva’ en el Museo del Oro, y ‘Katabasis’ en la Galería Santa Fe abren nuevas miradas a la historia, el paisaje y la memoria regional.

La música y las artes escénicas también tendrán protagonismo: MELEI QUARTET en la Sala de Arte Bancolombia, la fusión de ciencia y música en el Planetario de Bogotá, o el concierto de Laura Pérez en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, marcan el pulso de la tarde. Además, el Festival Internacional de Monólogos, propuestas de danza, literatura y múltiples actividades en cafeterías, restaurantes, librerías y espacios abiertos permitirán explorar la ciudad desde distintas perspectivas. Los recorridos patrimoniales y las experiencias gastronómicas complementan una agenda pensada para habitantes y visitantes de todas las edades. Las personas interesadas pueden consultar la agenda completa en enelcentroencuentro.fuga.gov.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades principales de Tardeando el Centro en Bogotá 2026?

Durante ‘Tardeando el Centro’, las actividades principales incluyen recorridos por museos, galerías y bibliotecas; intervenciones artísticas en espacios públicos; conciertos de música en vivo; eventos escénicos como el Festival Internacional de Monólogos; actividades gastronómicas; y una conmemoración en el Parque Santander conmemorando el Día Mundial contra la Trata de Personas a través del arte, la memoria y la participación ciudadana.

¿Cómo se puede participar en la conmemoración contra la Trata de Personas en el Parque Santander?

La conmemoración ‘La luz que rompe el silencio’ en el Parque Santander está abierta a toda la ciudadanía desde las 3:00 p. m. a las 8:00 p. m. Incluye intervenciones circenses, arte público, música, acciones pedagógicas y una ofrenda floral. El evento culmina con un minuto de silencio y el encendido colectivo de velas en homenaje a las víctimas, promoviendo la reflexión colectiva y la defensa de los derechos humanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z