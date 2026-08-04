Con la entrada en funcionamiento del Registro Universal de Ingresos (RUI), miles de colombianos buscan conocer cómo consultar su clasificación y qué pasará con el antiguo puntaje del Sisbén. El nuevo sistema ya cuenta con una plataforma oficial para verificar la información.

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(Vea también: ¿Recibe dinero por Nequi? Gobierno tendrá en cuenta esos ingresos para Sisbén y subsidios)

Desde el 1 de agosto de 2026, el Gobierno Nacional inició la transición del Sisbén al Registro Universal de Ingresos (RUI), una herramienta administrada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que busca mejorar la focalización de subsidios y programas sociales mediante el cruce de información de distintas entidades del Estado.

Con este cambio, desaparece la idea del antiguo puntaje del Sisbén. En su lugar, el sistema mantiene una clasificación por grupos socioeconómicos, pero ahora incorpora datos sobre ingresos, aportes a seguridad social, información tributaria y otros registros oficiales para determinar con mayor precisión la situación económica de cada hogar. Durante la transición, las clasificaciones del Sisbén seguirán siendo utilizadas mientras avanza la migración al nuevo modelo.

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¿Cómo consultar la clasificación en el RUI?

El DNP habilitó la plataforma Ventanilla Social, desde donde los ciudadanos pueden consultar la clasificación registrada en el RUI.

Para hacerlo, solo debe:

Ingresar a la plataforma oficial de Ventanilla Social .

. Seleccionar la opción “Consultar RUI” .

. Elegir el tipo de documento.

Digitar el número de identificación.

Consultar la clasificación asignada por el sistema.

¿El RUI reemplaza al Sisbén?

Aunque el RUI comenzó a operar, el Sisbén no desaparece. El Departamento Nacional de Planeación explicó que el nuevo registro representa una evolución del sistema de focalización social, ya que complementa la información obtenida mediante las encuestas con datos provenientes de más de 40 bases de datos oficiales.

De esta manera, el Estado podrá identificar con mayor precisión las condiciones económicas de los hogares y definir la asignación de subsidios y programas sociales sin que los ciudadanos deban presentar una nueva encuesta durante el periodo de transición.

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