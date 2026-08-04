Grupo Cibest, casa matriz de Bancolombia, adquirió el 100 % de las acciones de la fintech Avista Colombia, una operación con la que fortalece su estrategia de crecimiento e inclusión financiera en el país.

Sigue a PULZO en Discover

La transacción se concretó el 3 de agosto, tras cumplir las condiciones habituales de este tipo de negociaciones.

Avista continuará operando con su propia marca y mantendrá su enfoque en créditos de libranza y productos dirigidos a trabajadores, pensionados y personas de la denominada economía plateada.

Desde su creación hace siete años, la fintech ha atendido a más de 146.000 clientes, ha realizado desembolsos por cerca de $2,9 billones y administra una cartera de $1,5 billones. Además, tiene presencia en 1.007 municipios de los 32 departamentos de Colombia.

Lee También

Con esta adquisición, Avista accederá a las capacidades financieras, tecnológicas, operativas y comerciales de Grupo Cibest, lo que le permitirá fortalecer su patrimonio, mejorar el acceso a fondeo, optimizar la gestión de riesgos y ampliar su cobertura.

Para el holding, la integración representa una oportunidad para ofrecer soluciones de crédito más incluyentes y adaptadas a las necesidades de una población en crecimiento, especialmente adultos mayores.

La compra también refuerza el ecosistema financiero de Grupo Cibest, que integra marcas como Bancolombia, Nequi, Wompi, Wenia, Bancoagrícola y BAM, con una base de 32,7 millones de clientes en la región y cerca de 34.000 empleados.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.