En entrevista con Pulzo, el equipo de Magneto, empresa que fue contratada por Abelardo de la Espriella para llevar el proceso, explicó de qué se trata la convocatoria y si exigirán experiencia para quienes deseen aplicar.

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De acuerdo con Laura Herrera, líder de Magneto Empleos, cualquier ciudadano se podrá registrar en la plataforma y no se exige ningún tipo de estudio para llevar el proceso.

Este Banco Nacional de Talentos se convertirá en un repositorio de hojas de vida y la intención del nuevo gobierno es que realmente se pueda acceder a oportunidades laborales por mérito, contrario a lo que ha pasado en la mayoría de administraciones que anteceden a la que promete De la Espriella.

Banco de Talentos de Abelardo de la Espriella: ¿cómo registrar la hoja de vida?

Según explicó la representante de Magneto a Pulzo, se trata de un proceso muy sencillo, no tardará más de 5 minutos y se dividirá en dos pasos:

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Ingresar al portal de la Patria Milagro. Registrar datos personales como nombres, apellidos, teléfono y correo electrónico. Seguido, diligenciar la información relacionada con la experiencia laboral. Se recomienda poner las últimas tres experiencias laborales. Hacer clic en el botón ‘Cargar tu hoja de vida’. Subir su hoja de vida.

(Vea también: Trabajar con De la Espriella no va a ser tan fácil: reveló cuántas hojas de vida le han llegado)

Laura Herrera enfatizó en que el plazo para hacer el registro de la hoja de vida es el mencionado (6 de agosto), y aclaró que no hay una limitación por una profesión o un campo en trabajo en particular.

“Se reciben hojas de vida de cualquier tipo de oficio o profesión. Y otra claridad es que en este momento no existe una vacante laboral o una convocatoria laboral abierta porque, justamente, estamos construyendo el banco de perfiles”, aclaró la líder de Magneto Empleos.

Esa empresa, además, incluirá en la estrategia la posibilidad de que los aspirantes puedan hacer pruebas psicotécnicas y videoentrevistas para que, a futuro, cuando ese proceso de selección esté más adelantado, estén mucho más preparadas.

¿Qué es Magneto Empleos y qué experiencia tiene en Colombia?

Magneto Empleos es una de las plataformas de reclutamiento y búsqueda de trabajo digitales más importantes y de mayor crecimiento en Colombia. A diferencia de las bolsas de empleo tradicionales que operan como simples directorios de hojas de vida, Magneto se define como una plataforma tecnológica de gestión de talento humana (SaaS) que conecta a grandes empresas del país con candidatos idénticos a sus necesidades, utilizando herramientas avanzadas de automatización e inteligencia artificial.

“Siempre hemos servido como una plataforma de intermediación, donde no tenemos ningún tipo de injerencia en las decisiones que tomen las empresas en la selección de sus trabajadores”, agregó Laura Herrera.

Esta es la entrevista completa con la líder de Magneto Empleos sobre el Banco de Talentos que prometió Abelardo de la Espriella:

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