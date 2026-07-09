Conseguir un buen empleo, formar una familia, tener estabilidad económica o encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Esas son algunas de las preguntas que buscará responder una investigación que, por primera vez, incluirá a Colombia para conocer cómo imaginan su futuro las nuevas generaciones.

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Se trata de la quinta edición del estudio “Expectativas sobre la vida personal, familiar y laboral de las nuevas generaciones”, liderado por el Centro Conciliación Familia y Empresa (CONFyE) del IAE Business School de la Universidad Austral.

La encuesta está dirigida a personas entre los 18 y los 30 años que vivan en Colombia, sin importar si actualmente estudian, trabajan, buscan empleo o combinan diferentes actividades. La participación será voluntaria, anónima y se realizará de forma virtual.

Desempleo juvenil hace más relevante la investigación

La llegada del estudio coincide con un momento en el que los jóvenes continúan enfrentando importantes desafíos para ingresar al mercado laboral.

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De acuerdo con cifras citadas del Dane, durante el trimestre febrero-abril de 2026 la tasa de desempleo entre las personas de 15 a 28 años fue del 16,2 %. Además, cerca de 2,5 millones de jóvenes no estaban estudiando ni ocupados, lo que representa el 22,8 % de la población en edad de trabajar de ese grupo.

Sin embargo, los impulsores del estudio consideran que las estadísticas laborales no muestran por completo cómo quieren vivir los jóvenes ni cuáles son sus verdaderas prioridades.

Por esa razón, la investigación también buscará conocer qué importancia le dan al bienestar, la estabilidad, el propósito del trabajo, la flexibilidad, la remuneración y la posibilidad de conciliar la vida laboral con la personal y familiar.

¿Quiénes pueden participar en el estudio?

La encuesta estará abierta para todas las personas que cumplan tres requisitos:

Tener entre 18 y 30 años.

Residir actualmente en Colombia.

Estudiar, trabajar, buscar empleo o encontrarse en cualquier otra situación ocupacional.

Según los organizadores, las respuestas servirán para que universidades, empresas, instituciones educativas y organizaciones comprendan mejor las expectativas de las nuevas generaciones y diseñen programas más acordes con sus necesidades.

La investigación nació en Argentina en 2009 y, desde 2022, se amplió a varios países de América Latina. En esta quinta edición, Colombia se suma por primera vez al estudio, que busca ofrecer una radiografía de cómo los jóvenes proyectan su vida personal, familiar y profesional en un entorno laboral y social que continúa transformándose.

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