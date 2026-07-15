Un nutrido grupo de profesionales, científicos, investigadores, empresarios y académicos colombianos se encuentra en el limbo migratorio y ha decidido jugar una carta de urgencia. A través de una carta formal dirigida al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, estos ciudadanos solicitaron la intervención de la diplomacia del nuevo gobierno para destrabar la entrega de sus visas de inmigrante para ingresar a los Estados Unidos, procesos que actualmente se encuentran suspendidos, según informó El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

Los firmantes de la petición son solicitantes de las prestigiosas visas EB-1A y EB-2 NIW, dos categorías migratorias altamente exigentes que están reservadas para personas con habilidades extraordinarias o trayectorias destacadas de interés para el país norteamericano, las cuales requieren superar estrictos filtros ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Sin embargo, a pesar de haber recibido el visto bueno final de las autoridades estadounidenses y de haber superado satisfactoriamente las entrevistas consulares, quedaron atrapados en la suspensión de emisión de visas de inmigrante que rige desde el pasado 21 de enero de 2026 para ciudadanos de 75 países del mundo, entre ellos Colombia. Sus documentos quedaron listos y pendientes únicamente de la respectiva impresión y entrega física en la embajada, de acuerdo con el periódico.

El drama que viven estas familias es absoluto, pues la parálisis de los trámites truncó proyectos de vida planificados durante años de esfuerzo. En la misiva, los solicitantes exponen que muchas familias ya vendieron todos sus bienes materiales, renunciaron a sus empleos estables en Colombia, cerraron negocios y realizaron millonarias inversiones bajo la premisa de que su mudanza era inminente, contando en muchos casos con ofertas laborales y de investigación listas para iniciar en el país norteamericano. Atribuyen gran parte de esta crisis al deterioro de la relación bilateral impulsado por el saliente gobierno nacional, lo que generó fuertes tensiones entre Bogotá y Washington en los últimos años.

Con el cambio de mando previsto para este próximo 7 de agosto, los afectados manifestaron un enorme optimismo frente a la llegada de Abelardo De La Espriella al poder. Los firmantes confían en la promesa de campaña del mandatario electo de reconstruir de inmediato la alianza estratégica con la potencia mundial. Por esta razón, el grupo le pidió a la nueva administración que adelante gestiones directas ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ante el secretario de Estado, Marco Rubio, con el firme propósito de normalizar la expedición de estas visas para los colombianos que ya cumplieron legalmente con todo el conducto regular establecido por las leyes migratorias norteamericanas.

Lee También

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.