El presidente electo, Abelardo de la Espriella, sigue revelando los nombres de las personas que lo acompañarán en el poder a partir del próximo 7 de agosto. En las últimas horas, el próximo mandatario sorprendió al país al anunciar a Alexandra Falla como su nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Con un emotivo mensaje que destaca el liderazgo femenino y la provincia colombiana, De la Espriella aseguró que la funcionaria asumirá el reto de liderar la transformación digital del proyecto que ha denominado la ‘Patria Milagro’.

Sigue a PULZO en Discover

Al revisar quién es la nueva ministra, el perfil compartido por el propio mandatario electo detalla que Alexandra Falla es Comunicadora Social, cuenta con una maestría en Ciencias Políticas y posee una especialización en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. Su experiencia laboral es bastante robusta en los medios de comunicación y las industrias creativas, acumulando una larga trayectoria en proyectos de televisión, cine, radio y entornos digitales.

De la Espriella la describió como una mujer disciplinada, hija de migrantes y formada bajo profundos valores familiares. Su misión principal al frente del ministerio será llevar conectividad a los rincones más apartados de Colombia, impulsar la soberanía digital, cerrar las brechas tecnológicas existentes y modernizar el aparato estatal para poner la innovación al servicio de la seguridad y la productividad.

Con este nuevo nombramiento, el sonajero del próximo gabinete ministerial empieza a consolidarse con figuras de diversos sectores. La designación de Falla en el Ministerio de las TIC se suma a una lista de colaboradores de alto nivel que el presidente electo ya ha venido destapando en las últimas semanas para estructurar sus ejes de gobierno.

Lee También

Entre los ministerios y cargos de alto nivel que ya están plenamente confirmados por la administración entrante se encuentra, en primer lugar, el Ministerio de Hacienda, el cual estará liderado por Miguel Gómez Martínez, quien ya se encuentra al frente de las mesas de empalme y de las finanzas del nuevo ejecutivo. Asimismo, para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo fue designado Mauricio Gómez Amín, cuya tarea principal será dinamizar la economía local y la inversión privada. En materia ecológica y de recursos naturales, el jefe de la cartera de Ambiente será Fabio Arjona, quien recientemente encendió el debate público al exigir soluciones técnicas inmediatas para la seguridad hídrica del país.

Todo este equipo ministerial trabajará en llave con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, completando así la primera línea del gabinete que asumirá las riendas del Estado.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.