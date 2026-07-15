La muerte del colombiano Joan Durán Guerrero durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sigue teniendo consecuencias en Estados Unidos.

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El caso provocó cuestionamientos sobre los protocolos empleados por la agencia y motivó la adopción de medidas mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Durán, de 26 años, falleció el pasado 13 de julio en Biddeford, estado de Maine, cuando agentes del ICE adelantaban un procedimiento migratorio. De acuerdo con la información divulgada por The Washington Post, los uniformados buscaban a otra persona, por lo que el operativo terminó convirtiéndose en un caso de alto impacto político y judicial.

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Uno de los aspectos que más inquietud despertó fue que los agentes del ICE involucrados en el procedimiento no portaban cámaras corporales. Debido a ello, no existe un registro audiovisual que permita reconstruir la situación.

Esto es visto como un error, teniendo en cuenta que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció en febrero de 2026 un plan para equipar a los agentes.

Por esa razón, según el citado medio, congresistas y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes piden que estos dispositivos sean obligatorios en todas las operaciones.

A 26-year-old Colombian man, Joan Sebastián Durán Guerrero, was fatally shot during an ICE operation while on his way to work in the U.S. state of Maine. Guerrero, who was legally authorized to work in the United States, was not the intended target of the immigration operation.… pic.twitter.com/xccEJroObW — That Crypto Guy (@thatcryptoguy35) July 15, 2026

ICE suspendió una de sus tácticas de detención

Como respuesta a la controversia, el ICE ordenó suspender de manera temporal la mayoría de las detenciones de vehículos durante operativos migratorios en Estados Unidos. La decisión busca revisar los procedimientos que emplean los agentes y reducir los riesgos mientras se evalúan posibles cambios en los protocolos de actuación.

La directriz se conoció luego de que, en menos de una semana, dos inmigrantes murieran durante intervenciones de la agencia en Maine y Texas. Ambos episodios despertaron fuertes críticas por parte de legisladores y organizaciones civiles, que reclamaron mayor transparencia en los procedimientos y controles más estrictos sobre el uso de la fuerza.

Entretanto, las autoridades continúan con la investigación para establecer las circunstancias en las que murió el colombiano y determinar si existieron fallas durante el procedimiento. El desenlace de ese proceso podría influir en futuras decisiones sobre los protocolos que aplica el ICE en sus operativos migratorios.