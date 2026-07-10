Los colombianos se ubicaron entre las diez nacionalidades que más residencias permanentes obtuvieron en Estados Unidos durante el año fiscal 2025, de acuerdo con el más reciente informe de la Oficina de Estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

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Según el reporte oficial, 31.210 ciudadanos colombianos recibieron una ‘green card’ entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, lo que posicionó al país en el noveno lugar del mundo entre las nacionalidades con mayor número de beneficiarios.

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En total, durante ese periodo 1.320.080 personas obtuvieron la residencia permanente legal en Estados Unidos, según las cifras divulgadas por el DHS.

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El informe muestra que México continuó encabezando ampliamente la lista de países cuyos ciudadanos recibieron más residencias permanentes, seguido por Cuba y China.

El listado de las diez nacionalidades con mayor número de ‘green cards’ otorgadas quedó conformado así:

México: 195.760.

Cuba: 84.820.

China: 65.670.

India: 62.730.

República Dominicana: 60.700.

Filipinas: 58.620.

Afganistán: 47.760.

El Salvador: 33.950.

Colombia: 31.210.

Vietnam: 31.080.

Las estadísticas corresponden al año fiscal 2025, un periodo que abarcó los últimos meses de la administración de Joe Biden y los primeros seis meses del segundo mandato del presidente Donald Trump. El reporte también evidencia que la reunificación familiar continúa siendo el mecanismo más utilizado para acceder a la residencia permanente en Estados Unidos.

La categoría con mayor número de aprobaciones fue la de familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses, que incluye cónyuges, padres e hijos menores de 21 años, con 684.530 residencias permanentes, más de la mitad del total expedido durante el año fiscal.

A esta modalidad le siguieron:

Preferencias familiares (hijos adultos, hermanos de ciudadanos y algunos familiares de residentes permanentes): 196.740.

Residencias por empleo: 159.070.

Refugiados que ajustaron su estatus migratorio: 116.470.

Personas con asilo: 60.390.

Lotería de visas de diversidad: 52.470.

Ciudadanos iraquíes y afganos que colaboraron con el Gobierno estadounidense y sus familias: 29.410.

Víctimas de delitos y sus familiares: 15.030.

Cancelación de deportaciones ordenadas por jueces migratorios: 3.870.

El Departamento de Seguridad Nacional aclaró que las cifras fueron redondeadas a la decena más cercana para proteger la identidad de los beneficiarios.

Cambios en las políticas migratorias podrían modificar el panorama

Aunque el informe refleja el comportamiento de las residencias permanentes durante el año fiscal 2025, especialistas en inmigración consideran que las cifras no muestran todavía el impacto de las políticas implementadas recientemente por la administración de Donald Trump.

Esto se debe a que buena parte de las solicitudes aprobadas durante ese periodo fueron presentadas y tramitadas antes de la entrada en vigor de varias medidas que endurecieron los requisitos para acceder a la residencia permanente.

Entre los cambios más relevantes figura una nueva directriz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que amplió la discrecionalidad de los funcionarios para aprobar o negar solicitudes de ajuste de estatus, recordando que la residencia permanente constituye un beneficio migratorio y no un derecho automático.

Asimismo, el Gobierno estadounidense implementó restricciones migratorias para ciudadanos de 39 países y suspendió temporalmente el procesamiento consular de solicitudes provenientes de 75 naciones, medidas que afectaron a miles de personas que adelantaban sus trámites desde el exterior, incluidos ciudadanos colombianos.

A ello se suman nuevos controles de seguridad y revisiones adicionales que, según abogados especializados en inmigración, han incrementado los tiempos de respuesta para quienes buscan obtener una ‘green card’.

Varias de las medidas impulsadas por la administración Trump también han enfrentado obstáculos en los tribunales. En los últimos días, un juez federal ordenó al USCIS reanudar el estudio de solicitudes de residencia permanente, permisos de trabajo y otros beneficios migratorios para determinados grupos de solicitantes, al considerar que la agencia excedió sus facultades al suspender esos procesos.

Ese fallo se suma a otra decisión judicial conocida semanas atrás que también obligó al Gobierno a reactivar miles de expedientes migratorios que permanecían congelados.

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No obstante, la administración obtuvo recientemente un respaldo de la Corte Suprema, que amplió las facultades del Gobierno para someter a un mayor escrutinio a ciertos residentes permanentes que regresan a Estados Unidos tras viajar al extranjero, especialmente aquellos con procesos judiciales pendientes.

De acuerdo con analistas, será el informe correspondiente al año fiscal 2026 el que permitirá medir con mayor claridad el efecto de las nuevas políticas migratorias sobre la expedición de residencias permanentes.

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