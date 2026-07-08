La tregua entre Estados Unidos e Irán duró poco. Horas después de que el presidente Donald Trump anunciara el fin del cese al fuego y anticipara una nueva ofensiva, las fuerzas estadounidenses volvieron a atacar objetivos iraníes, en un episodio que elevó nuevamente la tensión en Oriente Medio. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó el inicio de una nueva operación militar y justificó la decisión por los recientes incidentes ocurridos en el estrecho de Ormuz.

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El Centcom explicó la ofensiva a través de un comunicado publicado en su cuenta de X, en el que responsabilizó directamente al gobierno iraní de poner en riesgo una de las rutas marítimas más importantes del mundo. “Por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Comando Central de los Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para degradar aún más su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz“, indicó el comando militar.

En el mismo pronunciamiento Estados Unidos añadió: “Han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para degradar aún más su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz”. Además, después de que Trump pusiera fin a la tregua, Washington informó sobre el despliegue de más de 20 buques de guerra para patrullar las aguas de Oriente Medio. Mientras Estados Unidos confirmaba la ofensiva, desde Irán comenzaron a conocerse reportes sobre explosiones en distintos puntos del sur del país.

Hasta el momento Irán no han entregado un balance oficial sobre víctimas o daños materiales. Sin embargo, los bombardeos ocurrieron menos de un día después de otra ofensiva estadounidense contra instalaciones militares, radares y otros objetivos estratégicos en territorio iraní.

La respuesta de Teherán no tardó en llegar y el cuartel general que coordina las fuerzas armadas iraníes advirtió que habrá una “fuerte respuesta” contra las fuerzas estadounidenses, aunque no detalló cuándo ni cómo se llevarán a cabo las represalias.

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