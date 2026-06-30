En una decisión que marca un nuevo capítulo en el debate migratorio de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este martes la intención del gobierno de Donald Trump de restringir el acceso automático a la ciudadanía para niños nacidos en territorio estadounidense.

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Con una votación de cinco magistrados contra cuatro, el alto tribunal ratificó que la ciudadanía por nacimiento continúa aplicándose a los menores nacidos en Estados Unidos, incluso cuando sus padres se encuentren en el país de forma irregular o temporal.

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La decisión representa un revés para una de las apuestas más visibles de la agenda migratoria impulsada por Trump durante su segundo mandato. Según el pronunciamiento conocido tras la decisión judicial, la Corte sostuvo que:

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“Los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción del país”, por lo que adquieren la ciudadanía desde el nacimiento bajo la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda.

La interpretación mantiene vigente uno de los principios constitucionales más antiguos del sistema estadounidense: el reconocimiento de ciudadanía automática para quienes nacen dentro del territorio nacional. No obstante, la decisión no fue unánime.

El magistrado Brett Kavanaugh manifestó diferencias parciales con la interpretación amplia de la cláusula constitucional, aunque tampoco respaldó el decreto impulsado por Trump que buscaba eliminar en la práctica ese derecho.

Otros tres jueces identificados con posiciones conservadoras también se apartaron del criterio mayoritario y cuestionaron que la ciudadanía opere de manera completamente automática.

La discusión llegó al máximo tribunal después de que Trump firmara una orden ejecutiva el 20 de enero de 2025, el mismo día en que asumió su segundo mandato presidencial.

La iniciativa pretendía restringir el reconocimiento automático de ciudadanía a hijos de migrantes en situación irregular y se convirtió en una de las primeras acciones de una agenda migratoria más estricta.

De acuerdo con estimaciones conocidas durante el proceso judicial, si la medida hubiera entrado en vigor, habría impactado aproximadamente a 255.000 niños cada año.

En abril, el propio mandatario acudió a una audiencia pública del tribunal para defender personalmente la legalidad de la orden, un hecho poco frecuente para un presidente en ejercicio.

Durante ese debate, Trump sostuvo que la Decimocuarta Enmienda habría sido interpretada de manera demasiado amplia y argumentó que el objetivo original de esa disposición constitucional era reconocer ciudadanía únicamente a descendientes de personas esclavizadas tras la guerra civil estadounidense.

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Sin embargo, esa interpretación ha sido cuestionada históricamente por especialistas constitucionales y por decisiones previas de la justicia estadounidense.

La decisión de la Corte mantiene vigente uno de los pilares históricos del sistema migratorio estadounidense y preserva el principio conocido como ius soli, mediante el cual la ciudadanía se adquiere por nacimiento en el territorio.

Además, el fallo llega en un momento en el que el debate sobre migración continúa ocupando un lugar central en la política estadounidense y podría convertirse nuevamente en uno de los temas dominantes del escenario electoral y legislativo.

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