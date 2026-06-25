Estados Unidos anunció el despliegue inmediato de ayuda humanitaria hacia Venezuela, luego de los devastadores terremotos que afectaron al país. La decisión fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien indicó que la orden fue impartida directamente por el presidente Donald Trump para apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia.

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Según explicó Rubio, el Departamento de Estado enviará equipos especializados de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria para atender a las víctimas y colaborar en las labores que adelantan las autoridades venezolanas. El funcionario expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y a las personas que resultaron heridas por los sismos.

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“Estados Unidos extiende nuestras más profundas condolencias al pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos”, escribió Rubio en su cuenta de X. Además, destacó la labor de los organismos de socorro y aseguró que Washington acompañará a los venezolanos durante la crisis.

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#AHORA | El secretario de Estado Marco Rubio sobre el terremoto en Venezuela: “Ya estamos desplegando equipos de búsqueda y rescate de Fairfax County, Virginia, y Los Ángeles. Habrá algunos otros que añadiremos. Esa es su necesidad más inmediata”. pic.twitter.com/2FyjtvannF — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) June 25, 2026

La cooperación también incluye contactos directos entre ambos gobiernos. De acuerdo con información del Departamento de Estado, Rubio sostuvo una conversación con la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien le ofreció toda la ayuda disponible por parte de Estados Unidos para enfrentar la emergencia.

Por su parte, Jeremy Lewin, subsecretario de Estado para asistencia exterior, informó que ya fue activado un equipo especializado en atención de desastres y una fuerza de tarea encargada de coordinar la asistencia con las autoridades venezolanas. El objetivo es agilizar la llegada de recursos y garantizar una respuesta rápida ante las necesidades más urgentes.

Antes del anuncio de Rubio, el propio presidente Donald Trump se había pronunciado sobre la tragedia. A través de Truth Social, aseguró que los terremotos dejaron un saldo devastador y afirmó que Estados Unidos estaba “listo, dispuesto y capaz de ayudar” al pueblo venezolano en este momento crítico.

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Trump también señaló que instruyó a todas las agencias federales para prepararse y responder con rapidez. Además, calificó a los venezolanos como “nuestros nuevos y grandes amigos”, en una referencia al acercamiento diplomático que se ha dado entre Washington y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez desde comienzos de 2026.

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