El Caribe y la región central de Venezuela enfrentan una de las peores emergencias sísmicas de su historia reciente. En la tarde de este miércoles 24 de junio, pasadas las 17:00 horas, el norte del país fue sacudido por un violento fenómeno conocido como “doblete sísmico”: dos terremotos de gran magnitud que fracturaron la superficie terrestre en un intervalo de apenas 39 segundos, provocando el colapso inmediato de infraestructuras y escenas de profunda angustia en las calles.

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De acuerdo con los reportes técnicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) y los Centros de Alerta de Tsunamis, la emergencia inició con un primer sismo de magnitud 7.2, el cual fue reclasificado rápidamente por los expertos como un evento precursor. Menos de un minuto después, la liberación de energía escaló de forma catastrófica con el evento principal, registrando una magnitud de 7.5. Al tratarse de sismos de carácter superficial, el impacto sobre las ciudades e infraestructuras fue directo y sumamente destructivo.

El epicentro se localizó en el municipio de Montalbán, en el estado Carabobo (aproximadamente a 300 kilómetros al oeste de Caracas), aunque la onda de choque se percibió con violencia en toda la franja costera e incluso en regiones fronterizas de Colombia.

Las imágenes y videos captados por los ciudadanos documentan una realidad desoladora: avenidas principales bloqueadas por toneladas de escombros, grietas profundas en las vías de comunicación y miles de personas refugiadas en parques y plazas ante el temor latente de réplicas de gran intensidad.

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El panorama más crítico se vive en los sectores donde las edificaciones multifamiliares de concreto sufrieron fallas estructurales severas. En un reporte difundido por la cadena radial colombiana Blu Radio, periodistas en el terreno detallaron la magnitud de la tragedia urbana:

Colapso total de altura: se confirmó el desplome completo de un edificio de concreto de 14 pisos que quedó reducido a escombros en cuestión de segundos. Los organismos de socorro concentran allí sus esfuerzos manuales y tecnológicos en la búsqueda activa de sobrevivientes.

se confirmó el desplome completo de un edificio de concreto de 14 pisos que quedó reducido a escombros en cuestión de segundos. Los organismos de socorro concentran allí sus esfuerzos manuales y tecnológicos en la búsqueda activa de sobrevivientes. Estructuras gemelas en riesgo: Justo al lado de la edificación colapsada, una torre idéntica de 14 pisos logró mantenerse en pie, pero con daños estructurales de tal gravedad que obligaron a su evacuación total e inmediata por un peligro inminente de derrumbe.

#Atención Este es el panorama en la zona de Altamira, donde colapsó el edificio Petunia, en Venezuela, luego del terremoto que hasta el momento deja 32 muertos pic.twitter.com/FsZdvumXoH — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 25, 2026

La cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV) confirmó que, si bien la ciudadanía se mantiene a la expectativa del balance oficial detallado por parte de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), las labores de rescate no se han detenido durante toda la madrugada. Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, hizo un llamado categórico a la calma y a la máxima precaución, exhortando formalmente a la población a no permanecer en el interior de viviendas o estructuras cerradas hasta que los equipos de bomberos y Protección Civil evalúen minuciosamente las condiciones de habitabilidad de cada sector.